Perde il controllo dello scooter: Antonio Capaldo muore a 17 anni nel Salernitano

Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, tra Nocera e Roccapiemonte, nella provincia di Salerno. Domani si terranno i funerali del 17enne.

Antonio Capaldo

Un tragico incidente stradale, che ha sconvolto due comunità, quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, sulla strada provinciale che collega Nocera e Roccapiemonte, nella provincia di Salerno: il bilancio è di un ragazzo di 17 anni morto, Antonio Capaldo. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento: stando a una prima ricostruzione, il 17enne avrebbe perso il controllo dello scooter che stava guidando, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Antonio Capaldo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare; sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Domani i funerali di Antonio Capaldo, lutto cittadino in due paesi

Originario di Castel San Giorgio, il 17enne viveva a Roccapiemonte, le cui comunità sono state sconvolte dalla notizia. La camera ardente di Antonio Capaldo è stata allestita all'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove la salma è stata portata dopo l'incidente. I funerali del ragazzo, invece, si svolgeranno domani, martedì 24 marzo, alle ore 9.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, sempre a Nocera. In occasione delle esequie, sia il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano che la sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara hanno proclamato il lutto cittadino.

"Sono profondamente addolorato per l'ennesima tragedia sulle strade che ha strappato alla vita un giovane del nostro territorio. In questo momento di grande tristezza, porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari del ragazzo" ha dichiarato il sindaco Pagano. Al cordoglio si è aggiunta anche la sindaca Lanzara che, come detto, ha appoggiato la decisione di proclamare il lutto cittadino.