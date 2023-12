Il Presepe Napoletano in mostra a Vico Equense: l’arte presepiale spiegata ai giovani Dal 15 al 17 dicembre, e poi dal 23 dicembre al 7 gennaio, Vico Equense dedica una mostra al Presepe Napoletano: 30 artigiani, famosi in tutto il mondo, esibiranno le proprie opere. Un’occasione per tramandare e far conoscere l’arte presepiale ai più giovani.

A cura di Valerio Papadia

È il re delle festività natalizie a Napoli: stiamo parlando del Presepe, che all'ombra del Vesuvio è quasi un culto più che una mera forma d'arte. E allora, per celebrare il Presepe Napoletano, a Vico Equense va in scena la mostra "Pastori in cammino": l'appuntamento è dal 15 al 17 dicembre 2023 e, ancora, dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 a Punta Mare, a Vico Equense, nella Chiesa della Santissima Annunziata, dove 30 mastri presepiali famosi in tutto il mondo esibiranno le proprie opere: la mostra sarà visitabile dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle ore 20.

La mostra è stata fortemente voluta e realizzata dall'associazione "Amici del Presepe di Vico Equense", che dal 2017 si impegna a far conoscere questa antica arte. L'obiettivo della mostra, infatti, è proprio quello di promuovere e tramandare l'arte presepiale, soprattutto ai più giovani.

"L’intento è quello di rendere questa mostra sempre più duratura nel tempo e grazie al lavoro del sindaco Giuseppe Aiello e dell’Amministrazione Comunale, avere l’opportunità di confrontarci con altri professionisti e appassionati, in modo da accrescere il valore dei nostri presepisti e tramandare la nostra passione ai ragazzi, il futuro della nostra comunità" ha detto Umberto Di Martino, presidente dell'associazione "Amici del Presepe di Vico Equense".

"Vedere così tante persone all’inaugurazione della scorsa settimana ci ha regalato una grandissima soddisfazione. La nostra arte presepiale ha radici profonde nella storia e nella cultura locale. Ringrazio gli organizzatori della mostra che avrà l’opportunità di offrire ai visitatori un'esperienza coinvolgente e educativa. Questa iniziativa non solo celebra il patrimonio artistico di Vico Equense, ma anche il suo impegno continuo nel preservare le tradizioni che rendono unica questa comunità" ha detto invece il sindaco Giuseppe Aiello.