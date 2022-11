Bonus spesa Natale 2022 a Napoli da 125 euro per il cenone: chi può averlo A Napoli lo riceveranno circa 7mila famiglie. Trapanese a Fanpage.it: “Un piccolo regalo di Natale da parte del Comune. Circa un milione di euro”

Torna il Bonus spesa a Napoli anche per Natale 2022. Il contributo sarà di 125 euro a famiglia e andrà a circa 7mila famiglie. Soldi che dovranno essere spesi entro il 31 dicembre prossimo per fare gli acquisti del cenone di Natale e Capodanno. Il Comune di Napoli rilascerà un Pin che potrà essere utilizzato per fare gli acquisti nei negozi convenzionati.

Trapanese a Fanpage.it: "Il nostro regalo ai napoletani"

"Sono fondi risultati da economie che abbiamo ricavato – spiega a Fanpage.it l'assessore al Welfare, Luca Trapanese – si tratta di 994mila euro rimasti da una serie di bonus che avevamo. Ad esempio, c'era chi aveva fatto domanda ed è risultato irregolare e non ha potuto avere il bonus. Oppure fondi non spesi per vario motivo. Non potevamo rimetterli a bando, ma se non li spendevamo li avremmo dovuti restituire. Allora abbiamo creato un nuovo criterio di sostegno, una famiglia di almeno 4 persone che ha già partecipato, avrà un nuovo bonus. Non dovrà fare domanda, sarà accreditato direttamente sul conto corrente".

"Abbiamo cercato di non sprecare nemmeno un euro – conclude Trapanese – e di dare alle famiglie un ulteriore sostegno. Anche se la cifra è contenuta, 125 euro non salvano una famiglia, ma è un piccolo aiuto. Un piccolo regalo di Natale per 7mila famiglie. Speriamo di poter aggiungere anche altre iniziative".

Come funziona il Bonus spesa di Natale 2022

Nei prossimi giorni gli stessi nuclei familiari di almeno 4 persone beneficiari della misura valida dal 21/12/2021 al 15/04/2022 riceveranno un ulteriore contributo di 125,00 euro con un unico PIN:

I buoni spesa devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 .

. Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Napoli. L’importo complessivo riconosciuto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente:

– Prodotti non elaborati di base, prediligendo prodotti campani;

– Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza;

– Pulizia e cura della casa;

– Prodotti per la cura di bambini e neonati

Non è assolutamente spendibile per (a titolo di esempio):

– Alcolici (vino, birra e super alcolici vari)

– Arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi complessivamente disponibili e composti dalle somme attualmente messe a disposizione dal Comune di Napoli.