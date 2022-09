Regina Elisabetta, il feretro è tornato a Londra: sarà esposto fino a lunedì a Buckingham Palace, giorno del funerale di Stato

Il principe Harry rende omaggio alla "grazia e dignità incrollabili" di sua nonna, la regina Elisabetta, ricordandola in un messaggio per i suoi "consigli preziosi" e per il "sorriso contagioso". Ma anche per "il suo impegno" e per essere sempre "rimasta vera". Il nipote "ribelle" si dice inoltre "per sempre grato" per quanto fatto dalla sovrana nel corso della sua vita.