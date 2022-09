Il lutto dei royal baby: i figli di William e di Harry parteciperanno ai funerali di Elisabetta II? Il 19 settembre si svolgeranno i funerali della regina Elisabetta: cosa prevedono le regole per i principini George, Charlotte e Louis e per i piccoli Sussex, Archie e Lilibet.

La regina Elisabetta è stata un capo di stato rispettato in tutto il mondo, ma anche una madre, una nonna e una bisnonna. La defunta sovrana lascia otto nipoti – tra cui William e Harry – e i dodici bis-nipoti. Il giorno della morte della sovrana i piccoli Cambridge – George, Charlotte e Louis – iniziavano la scuola: la notizia ha sconvolto la quotidianità dei principini. In questi giorni a Londra si preparano i funerali di stato di Elisabetta II, dove sono attesi moltissimi capi di stato (tra cui Sergio Mattarella) oltre all'intera famiglia riunita: i royal babies parteciperanno alle esequie? E Archie e Lilibet, figli del principe Harry e di Meghan Markle, voleranno a Londra?

Com'è cambiata la vita di George, Charlotte e Louis

Il giorno della morte della regina Elisabetta, Kate Middleton non è andata al castello di Balmoral al capezzale della sovrana: è rimasta a casa ad aspettare il ritorno dei figli per potergli comunicare la notizia e prepararli a ciò che verrà. Secondo i tabloid inglesi i Cambridge – ora rispettivamente principe e principessa di Galles – stanno cercando di far vivere ai bambini giornate più normali possibili. Innegabilmente però l'ascesa al trono di Carlo III avrà un impatto sulle loro vite. Innanzitutto hanno nuovi cognomi e nuovi titoli nobiliari, e il padre William è ora l'erede al trono di Inghilterra, un ruolo che comporterà nuove responsabilità e molti viaggi all'estero. Non è escluso che i principi si trasferiscano tra qualche tempo nel castello di Windsor, l'ultima dimora di Elisabetta II.

I royal babies parteciperanno ai funerali della regina?

Per capire come si comporteranno William e Kate in questo periodo di lutto abbiamo un unico precedente: i funerali del principe Filippo, lo scorso anno. In quell'occasione non erano presenti né i piccoli Cambridge né Meghan Markle, all'epoca incinta, e quindi a riposo su consiglio del medico. Lo scorso anno la situazione pandemica impose di limitare le presenze a sole trenta persone, mentre alle esequie della regina Elisabetta sono previste almeno duemila persone. Non esiste alcuna regola ufficiale sulla presenza dei bambini ai funerali, anche se la solennità della giornata potrebbe indurre i genitori a lasciare a casa i più piccini. La presenza di George, il primo figlio di William e Kate, invece è data quasi per certa: non solo è il maggiore, è anche secondo in linea di successione e rappresenta il futuro della corona.

Discorso diverso per Archie e Lilibet, i figli dei duchi di Sussex. Secondo una ricostruzione del Telegraph, Meghan avrebbe chiesto alla madre Doria Ragland di volare nel Regno Unito con i bambini, da cui altrimenti resterebbero separati molto più del tempo previsto in origine. Meghan e Harry si trovavano già in Europa alla notizia della morte della regina, precisamente in Germania: anche loro rispetteranno le regole previste per il lutto, annullando tutti i pubblici impegni e interrompendo gli episodi del podcast Spotify della duchessa. Lilibet ha poco più di un anno ed è improbabile che i genitori vogliano portarla in chiesa: una scelta simile potrebbero farla anche le principesse Eugenia e Beatrice, da poco diventate mamme.