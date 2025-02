Sanremo 2025, i meme migliori della prima serata del Festival

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Il Festival di Sanremo è cominciato. Puntuale, veloce e incredibilmente anche in anticipo con la scaletta. Ma Sanremo, lo abbiamo imparato, non si ferma al Teatro Ariston e non si ferma nemmeno alla diretta di Rai Uno. Il Festival vive anche di tutti i contenuti che vengono pubblicati attorno alle serate principali, ai punti del Fantasanremo ai meme di Twitter passando ai messaggi inviati nei gruppi WhatsApp.

Qui sotto trovate una raccolta degli migliori meme comparsi sui social durante la prima serata del Festival. Certo, visto che nella prima serata si sono esibiti tutti i cantanti in gara lo spazio per la musica è stato parecchio. Aboliti i monologhi, giusto qualche ospite sul palco a partire da Gianmarco Tamberi che in una performance molto dimenticabile annuncia che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028.

Tutti i 29 cantanti hanno presentato il loro brano, dovevano essere 30 ma Emis Killa ha scelto di rinunciare dopo l’indagine che lo ha coinvolto. Non ci sono stati grandi intoppi, giusto un inciampo di Jovanotti che ha fatto temere un nuovo incidente dopo le stampelle di Francesca Michielin e la caduta dalle scale di Kekko Silvestre dei Modà. Forse il fuori programma migliore è arrivato dal pubblico: quel “si ‘na prèta” urlato a Rose Villain prima della sua esibizione.

I meme più divertentei sulla prima serata del Festival di Sanremo

Qui sotto vi lasciamo una raccolta di meme totalmente arbitraria e in un ordine cronologico appena accennato. Grande protagonista della prima serata su X, fu Twitter, è stata l'attenzione alla scaletta di Carlo Conti. I fedeli commentatori del Festival hanno pescato dai loro archivi di meme video di Madonne che corrono nelle sagre popolari, scale mobili impazzite e bambini con il lanciafiamme che rincorrono parenti sventurati. Ottimo materiale.

Ci sono i grandi calssici sui cantati che scendono dalle scale con le varianti di quest'anno: "Il vero obiettivo è finire in ortopedia". C'è o stupore per il brano di Fedez, inaspettatamente ben apprezzato dal pubblico. Menzione d'onore per Luca Ravenna, comparso a sorpresa tra i coristi di Willie Peyote. Dice lui stesso: "Fare scena muta a Lol è da ragazzi. Farla a Sanremo è da uomini".