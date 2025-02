video suggerito

Tamberi a Sanremo 2025 con Jovanotti: farà l'annuncio più sorprendente dopo le voci sul ritiro Gianmarco Tamberi salirà sul palco del Festival di Sanremo 2025 con Jovanotti: lo sportivo più vincente dell'atletica italiana farà l'annuncio più sorprendente dopo le voci sul ritiro.

A cura di Vito Lamorte

Gianmarco Tamberi stasera salirà sul palco del Festival di Sanremo 2025. Nella tarda mattinata di martedì ha fatto una prova segreta con Jovanotti, che si esibirà intorno alle ore 22.30, ma c'è grande curiosità su quello che farà o dira il fuoriclasse del salto in alto. È molto probabile che Gimbo annuncerà dal palco dell'Ariston che continuerà a gareggiare e non si ritirerà, mettendo nel mirino i Mondiali di Tokyo e i Giochi di Los Angeles.

Lo sportivo più vincente dell'atletica italiana aveva indetto per il 12 febbraio alle ore 14.30, presso l'Hotel Miramare Palace di Sanremo, una conferenza stampa in cui avrebbe svelato i suoi programmi per il futuro ma tutto lascia pensare che il grande segreto verrà rivelato con qualche ora di anticipo.

Tamberi a Sanremo 2025, la prova segreta con Jovanotti all'Ariston

Tre settimane dopo il post sul suo profilo di Instagram e la frase "Forse è giunto il momento di prendere quella decisione", che aveva generato timori sulla possibilità che stesse per prendere la strada del ritiro agonistico, ecco che tutto potrebbe rientrare: gli obiettivi per Gimbo dovrebbero essere i Mondiali all'aperto di Tokyo a settembre e i Giochi di Los Angeles 2028, dopo la terribile esperienza di Parigi. Tutto dovrebbe essere confermato nella conferenza, con argomentazioni più dettagliate rispetto a quanto si potrà fare durante la serata prima tv.

A dare conferma della presenza di Tamberi a Sanremo è anche la Federazione di atletica: stasera il campione olimpico di Tokyo sarà ospite della prima serata del Festival e sarà sul palco con Jovanotti.

Gianmarco Tamberi compirà 33 anni a giugno ed è reduce da un'annata positiva che è stata oscurata dai problemi di Parigi, dove non è riuscito a difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo nel 2021 a causa dei postumi di una doppia colica renale che non gli ha permesso di essere al meglio: in precedenza Gimbo aveva conquistato il terzo titolo europeo all'aperto nel corso dei campionati di Roma a giugno e dopo era arrivato il suo terzo trofeo della Diamond League nell'ultima gara dell'anno a Bruxelles.