Buona festa dell’Immacolata 2022: immagini e gif per gli auguri dell’8 dicembre L’8 dicembre è arrivato e con lui anche l’inizio ufficiale dei festeggiamenti per Natale. Qui vi lasciamo cartoline e gif che potete inviare ai vostri contatti per fare gli auguri in occasione della Festa dell’Immacolata.

È ufficiale. Tutti i preparativi per il Natale possono avere inizio. Oggi, 8 dicembre, il mondo cattolico festeggia l’Immacolata Concenzione, il dogma che è stato proclamato da Papa Pio IX nel 1854. Secondo questo dogma Maria sarebbe stata preservata dal peccato originale nel concepire Gesù. La festa non è riconosciuta dalla Chiesa Ortodossa e non viene celebrata nemmeno dai protestanti.

Da un punto di vista più secolare, l’8 dicembre viene considerato il momento in cui cominciano ufficialmente le feste natalizie. Da tradizione, è il giorno in cui si comincia a fare l’albero di Natale e si allestisce la casa con ghirlande, luci colorate e presepi, con particolare attenzione al risparmio energetico.

Che siate credenti o no, qui sotto potete trovare una una serie di immagini e gif da scaricare gratis e inviare ad amici o parenti per fare loro gli auguri. Per chi abita a Milano la festa è doppia: il 7 dicembre infatti si celebra Sant’Ambrogio, il santo protettore della città. Per i milanesi è questo il giorno in cui si fa l’albero e comincia ufficialmente il periodo natalizio.

Buongiorno e buona festa dell'Immacolata: le immagini più belle da scaricare

Gif da scaricare gratis per augurare buona Immacolata Concezione