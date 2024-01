Alla fine Chiara Ferragni si è trasformata in un meme e per lei non è una buona notizia Negli ultimi giorni si sta diffondendo un meme su TikTok che gioca su Chiara Ferragni e il caso dei pandori lanciati in collaborazione con Balocco. I meme possono essere un’arma pericolosa: portano visibilità ma non possono essere controllati dai loro protagonisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

I meme sono uno degli strumenti più potenti nella comunicazione digitale. Immagini, frasi, Gif o musiche che si ripetono, si adattano e si modificano all’infinito. Sempre all’insaputa dei suoi protagonisti. Ora anche il caso di Chiara Ferragni e dei pandori Balocco è diventato un meme. Si trova tutto su TikTok. La colonna sonora è un brano dai suoni orientaleggianti scritto da Jack David Elliot, Harris Bojic e Drazen Kvoci. Per essere un po’ più chiari è la sigla di Unti e Bisunti, programma DMAX condotto tra il 2013 e il 2015 da Chef Rubio, ora più noto per altro.

Il meme è abbastanza semplice. Ma curioso. Gli utenti stanno ripescando vecchi video dai profili social di Chiara Ferragni. Il gioco è quello di collegare questi video al caso pandori Balocco finiti nel mirino dell'Antitrust mostrando una versione di Chiara Ferragni disposta a tutto pur di non fare beneficenza. A volte c’è lei che mostra il dito medio, a volte ci sono video in loop in cui lei finge di mangiare cibo altre volte lei che lancia via lo smartphone invece che fare il bonifico. Meme che hanno coperto il lungo silenzio sui social di Chiara Ferragni, un silenzio che si interrotto giusto oggi con una storia su Instagram.

Perché il meme di Chiara Ferragni è diverso dagli altri

Di solito i meme che funzionano sono adattabili a diversi contesti. Si prende una frase, un’immagine o un suono e lo si usa in situazioni completamente diverse. Il gioco è sempre personalizzarli. Questo meme è un po’ diverso perché tutti i video puntano a prendere in giro Chiara Ferragni. Cambiano i contesti e cambia qualche parola ma il centro dei video è sempre lo stesso: Ferragni e la storia del pandoro Balocco.

I meme di Chiara Ferragni

Non è la prima volta che Ferragni diventa un meme. Anzi. In passato lei stessa aveva cavalcato questo linguaggio. Nel febbraio del 2023 era salita sul palco del Festival di Sanremo esibendo una stola con scritto “Pensati Libera”. L’immagine, subito virale era stata ripresa, modificata e adattata a mille situazione. Operazione meme riuscita. Da ricordare anche che, sempre a Sanremo, Ferragni aveva tenuto una lezione di meme ad Amadeus.

Il problema dei meme però è che non sono mai in mano ai loro protagonisti. Al massimo si può scegliere di cavalcarli, come ha fatto András Arató, l’ex ingegnere ungherese protagonista di Hide the Pain Harold. Oppure ancora come ha fatto Silvia Bottini, attrice italiana volto del meme First World Problems. Ma una volta che diventiamo virali sui social perdiamo ogni controllo sulla nostra immagine. E questi meme potrebbero rendere più difficile la strategia di Chiara Ferragni per uscire da questa crisi.