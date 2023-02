Chiara Ferragni legge i meme a Sanremo come Giulia Salemi al GFVip, Signorini: “Molto copiata” Non sfugge che l’abc dei social con la spiegazione dei meme da parte di Chiara Ferragni a Sanremo avesse molto dello spazio che il GFVip dedica a Giulia Salemi con la lettura dei tweet. Signorini non rinuncia a rimarcarlo: “Bastardina col tablet molto copiata, chi ha orecchie per intendere intenda”.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni sul palco di Sanremo ha portato non solo i suoi incredibili quadri, ma nel corso dell'ultima serata ha introdotto il pubblico di Boomer della tv tradizionale all'abc dei social. Un'operazione, quella dello spiegone sui meme, sicuramente discutibile, che potrebbe essere stata richiesta dalla direzione artistica come passaggio fondamentale e dallo spunto quasi didattico. Durante l'illustrazione dei tweet da parte di Chiara Ferragni non è sfuggita tuttavia una certa somiglianza con la rubrica tenuta da Giulia Salemi in studio al GFVip. Così, durante la prima puntata dopo la fine del Festival, Signorini che non ha ceduto il colpo durante la settimana sanremese, non ha rinunciato a rimarcarlo.

A Sanremo Chiara Ferragni spiega i meme, l'operazione già vista al GFVip

Possibile che nessuno degli autori abbia preso spunto dall'esperimento già esistente nell'ambito del GFVip? Uno dei cardini di questa edizione del reality di Signorini è infatti proprio il passaggio sempre più fluido tra il mondo dei social e quello della tv tradizionale. Per agevolarlo, Giulia Salemi è stata chiamata con un ruolo ben preciso: creare uno spazio, all'interno della puntata, in cui dar voce ai commenti più popolari di Twitter, dando voce a quel sentiment da parte del pubblico che chiede di essere ascoltato. L'intento di Ferragni sul palco del Festival forse era un passo antecedente, visto che intendeva spiegare i meme con una sorta di ‘Social For Dummies‘ a tutti coloro che non hanno dimestichezza con il mezzo.

La frecciatina di Alfonso Signorini al Sanremo di Amadeus

Ad ogni modo il richiamo con l'operazione di Mediaset è sembrato piuttosto palese, tanto che in puntata al GFVip Alfonso Signorini non ha rinunciato a sganciare una frecciatina dolente. "Bastardina col tablet molto copiata", ha detto rivolgendosi a Giulia Salemi. "Non voglio dire di più, ma ma molto copiata", ha aggiunto il conduttore sbilanciandosi non poco. "Chi ha orecchie per intendere intenda", ha concluso davanti al sorrisetto complice dell'opionista.