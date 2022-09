William e Harry con Carlo al corteo funebre di Elisabetta II: prima reunion ufficiale dopo le polemiche Re Carlo III insieme ai figli, i principi William e Harry, dietro al feretro della Regina Elisabetta II nel corteo che l’accompagna alla camera ardente a Westminster Hall: è la prima reunion ufficiale dal funerale del principe Filippo.

A cura di Ida Artiaco

Carlo III insieme ai figli William e Harry per accompagnare il feretro della Regina Elisabetta II nel suo ultimo viaggio nel cuore di Londra.

Stanno facendo il giro del mondo le immagini che vedono protagonisti il re insieme al principe del Galles e al principe Harry: dopo le polemiche, seguite al trasferimento di quest'ultimo con la moglie Meghan in California e alla dichiarazioni rilasciate contro la famiglia reale, i tre hanno momentaneamente sotterrato l'ascia di guerra per mostrare unità in un momento doloroso della Monarchia inglese: la morte di Elisabetta dopo 70 anni di regno.

Il re e i figli hanno aperto il corteo funebre che accompagna il feretro della sovrana da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove verrà aperta la camera ardente. Una scena che ricorda quella del 1997, quando i tre seguirono la salma di Lady Diana.

Insieme a loro gli altri tre figli della Regina, Anna, Edoardo e Andrea, mentre la regina consorte Camilla, la principessa del Galles, Kate Middleton, Sophie, contessa di Wessex, e Meghan, duchessa del Sussex, viaggiano in auto.

La camminata reale a Windsor

È la prima volta che i due fratelli vengono visti uno accanto all'altro in pubblico dal funerale del nonno Filippo, duca di Edimburgo, nell'aprile dello scorso anno.

Già nei giorni scorsi William aveva provato a porgere un "ramoscello d'ulivo" al fratello, il quale negli ultimi mesi era arrivato ai ferri corti con la famiglia reale dopo il trasferimento insieme a Meghan negli Stati Uniti. Decisione che è stata seguita da un tiro incrociato di accuse, polemiche, condite da interviste "esplosive", come quella rilasciata dalla Markle a Oprah, e un libro-rivelazione già annunciato.

Il principe del Galles aveva infatti invitato Harry e la moglie a unirsi a lui e Kate nella passeggiata fuori al castello di Windsor davanti alla folla radunatasi per rendere omaggio alla Regina Elisabetta, che ha fatto sognare i fan dei "fantastici 4", come li ha ribattezzati la stampa d'oltremanica. Un segno di pace, a cui anche re Carlo, come hanno rivelato alcune fonti, avrebbe tenuto particolarmente "per il bene di Elisabetta".

Anche ieri i due fratelli si sono presentati insieme a Buckingham Palace per accogliere la salma della nonna in arrivo da Edimburgo. "Il re vede il lutto come un'opportunità per fare pace", ha raccontato un aiutante della famiglia reale alla stampa. Papà Carlo III sogna di vedere di nuovo uniti i figli ora che è sul trono.

I messaggi di William e Harry alla nonna Elisabetta II

I figli di Carlo e Diana erano molto legati alla nonna Elisabetta II.

Entrambi hanno avuto ricordarla con un messaggio. "Io ho perso una nonna e, seppur sia addolorato per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il privilegio della saggezza e della rassicurazione della Regina. Mia moglie ha beneficiato per vent'anni della sua guida e del suo sostegno. I miei tre figli hanno potuto trascorrere le vacanze con lei e creare ricordi che dureranno per tutta la vita. È stata al mio fianco nei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco nei giorni più tristi della mia vita", ha scritto il principe del Galles.

Commoventi anche le parole di Harry.

"Sarò sempre grato per i miei primi ricordi d'infanzia con te, per averti incontrato per la prima volta in veste di Comandante in Capo, per il primo momento in cui hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti – è il messaggio del Duca del Sussex -. Conservo con affetto questi momenti condivisi con te, e i molti altri momenti speciali. Manchi già moltissimo, non solo a noi, ma a tutto il mondo".

E ancora: "Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi insieme in pace".