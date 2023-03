Vede l’aurora boreale durante il volo di linea, pilota inverte la rotta per mostrarla ai passeggeri Il pilota ha spento le luci a bordo per far ammirare lo spettacolo ai passeggeri, ma non tutti sarebbero stati in grado di vedere bene quelle luci naturali così ha invertito la rotta e ha fatto un giro di 360 gradi.

A cura di Antonio Palma

Molti di quelli che erano a bordo dell’aereo erano turisti che avevano sperato di vedere lo spettacolare fenomeno delle onde di luce verde nel cielo nei Paesi del nord Europa ma senza esito così quando il pilota del velivolo ha visto l’aurora boreale apparire davanti ai suoi occhi, mentre si avvicinava ai cieli del Regno Unito, ha pensato bene di mostrare la grandiosa scena a tutti i sui passeggeri invertendo la rotta dell’aereo per ben due volte.

A raccontare l’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, un passeggero del volo di linea EasyJet, partito dall'Islanda di sera e diretto all’aeroporto di Manchester. "Siamo decollati normalmente da Reykjavik ma a metà del volo il pilota ha spento tutte le luci a bordo per farci ammirare lo spettacolo e si poteva vedere il panorama dal finestrino di sinistra” ha racconto alla Bbc il passeggero Adam Groves che era a bordo con la fidanzata dopo una vacanza in Islanda.

A quel punto dai finestrini di sinistra era possibile ammirare il grande spettacolo naturale nei cieli e da un’altezza privilegiata ma gli altri passeggeri, seduti sul lato opposto del velivolo, non sarebbero stati in grado di vedere altrettanto bene quelle luci naturali se il volo avesse proseguito lungo la rotta come da programma. A quel punto la singolare scelta del pilota che ha cambiato rotta invertendola per premettere a tutti di godere del momento.

“Noi eravamo seduti sul lato destro e dopo pochi minuti il ​​pilota è tornato indietro e ha fatto un giro di 360 gradi affinché tutti potessero vedere" ha raccontato il passeggero che così ha coronato il sogno della vacanza dopo giorni passati a cercare di trovare l'aurora boreale senza esito.

"Siamo lieti che il capitano sia stato in grado di eseguire una manovra controllata per consentire ai passeggeri di assistere a una straordinaria scena dall'alto di uno dei più grandi spettacoli della natura” ha dichiarato la compagnia aerea, aggiungendo: “Il nostro equipaggio farà sempre di tutto per i nostri clienti e siamo lieti di aver potuto condividere con loro questa visione speciale".