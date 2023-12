Uccisa da uno squalo a 44 anni mentre è in luna di miele alle Bahamas col marito: “Ci mancherà” Chi è Lauren Erickson Van Wart, la 44enne di Boston uccisa da uno squalo mentre faceva paddle boarding alle Bahamas, dove si trovava in viaggio di nozze col marito: “Abbiamo il cuore spezzato”.

Si chiamava Lauren Erickson Van Wart ed aveva 44 anni la donna che nei giorni scorsi è stata uccisa da uno squalo mentre faceva paddle boarding alle Bahamas, dove si trovava in viaggio di nozze insieme al marito.

L'attacco mortale è avvenuto proprio davanti agli occhi dell'uomo. I due alloggiavano presso il resort a cinque stelle Sandali Royal Bahamian. Un bagnino ha notato la donna in pericolo mentre era al largo e si è precipitato ad aiutarla. Trasportata sulla spiaggia, hanno tentato la rianimazione, ma le ferite all'anca destra e agli arti superiori erano troppo profonde, così Lauren è deceduta poco dopo.

Il tutto si è verificato anche davanti agli occhi di altri ospiti del resort, come riferisce il quotidiano inglese Daily Mail. Dopo aver assistito alla scena, ha detto Debra DeWeese, che si stava godendo le vacanze alle Bahamas, molti hanno cominciato ad urlare.

Originaria di Boston, Lauren lavorava come editor per Curriculum Associates. "Il nostro team ha il cuore spezzato, siamo addolorati per la perdita di una cara e fidata collega e amica", ha detto il CEO Rob Waldron, che ha aggiunto: "Lauren era un membro molto amato della nostra redazione, si occupava di contenuti relativi alla matematica e diffondeva la sua profonda dedizione agli studenti e agli insegnanti. Il suo impegno per l'eccellenza e il lavoro eccezionale era guidato da uno scopo più alto, incentrato sul miglioramento dei risultati di apprendimento per tutti".

Un portavoce del resort ha dichiarato: "Siamo profondamente rattristati dalla tragica scomparsa di un ospite durante un'attività di paddle boarding a quasi un miglio dalla riva. Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".

Non è stato subito chiaro che tipo di squalo abbia attaccato la donna, anche se è noto che squali tigre e squali toro vivano al largo delle coste delle Bahamas. Gavin Naylor, direttore del programma International Shark Attack File in Florida, ha dichiarato in un'intervista che negli ultimi cinque anni alle Bahamas sono stati segnalati diversi decessi legati agli squali. Tuttavia, gli attacchi mortali di squali sono rari, con una media di cinque o sei segnalati in tutto il mondo all'anno, la maggior parte dei quali si verificano in Australia, ha detto Naylor.