Donna uccisa da uno squalo mentre faceva paddle boarding col marito: l’attacco a pochi metri dalla riva Un’americana in visita alle Bahamas da Boston (USA) è stato uccisa ieri, lunedì 4 dicembre, da uno squalo mentre faceva paddle boarding vicino a una località balneare. La donna si trovava lì insieme al marito.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna americana è morta lunedì 4 dicembre dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre faceva paddle boarding (variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola) alle Bahamas.

La vittima, che aveva circa 40 anni ed era originaria di Boston, era con un "parente maschio", probabilmente il marito, quando è avvenuta l'aggressione, nei pressi di un resort nella parte occidentale di New Providence, secondo quanto confermato da la polizia.

Il primo ad intervenire è stato un bagnino, ha spiegato il portavoce della polizia delle Bahamas, il sergente Desiree Ferguson. "Alla vittima è stata praticata la manovra di rianimazione. Tuttavia, ha riportato gravi lesioni alla parte destra del corpo, compresa la regione dell'anca destra e anche all'arto superiore destro", hanno fatto sapere le autorità. È stata dichiarata morta sul posto, ha detto la polizia.

Sebbene gli attacchi mortali di squali non siano comuni alle Bahamas, recentemente ne sono stati segnalati almeno altri due. Il 21 novembre, una donna tedesca di 47 anni è scomparsa durante un'escursione subacquea nelle acque al largo del West End, a Grand Bahama, dopo essersi imbattuta in uno squalo, ha detto la polizia. Nel settembre 2022, una donna americana di 58 anni è stata uccisa in un attacco di squalo mentre faceva snorkeling con la sua famiglia nelle acque di New Providence.

Gli attacchi di squali, in particolare quelli mortali, sono comunque rari: in media, questi animali uccidono cinque persone all’anno. Secondo l’International Shark Attack File, le probabilità di essere aggrediti fatalmente da uno dei pesci carnivori sono meno di 1 su 4 milioni. Gli esperti, inoltre, attribuiscono molti morsi di squalo a casi di scambio di identità, soprattutto in acque poco visibili.