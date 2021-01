Una nuova violenta scossa di terremoto ha colpito la Croazia nel tardo pomeriggio di oggi , mercoledì 6 gennaio, facendo tremare la terra anche in Italia. Dai primi rilievi la scossa ha avuto magnitudo superiore a 5 gradi della scala Richter e avrebbe colpito la stessa area della Croazia già interessata dal potente sisma dei giorni scorsi. L'epicentro sarebbe localizzato a circa cinquanta chilometri a sud est della capitale Zagabria. La scossa è stata distintamente avvertita anche oltre confine compresa l'Italia, in particolare a Trieste dove centinaia sono state le segnalazioni da parte dei residenti.

Secondo i rilievi del nostro Istituto nazionale di geofisica vulcanologia, la scossa di terremoto in Croazia ha avuto magnitudo pari a 5.2 della scala Richter ed è stata registrata dai sismografi precisamente alle 18:01 ora italiana con epicentro nei pressi di Petrinja, la cittadina già devastata dal sisma di di magnitudo 6.2 che ha causato danni e morte nel Paese. Stando sempre ai dati dell'Ingv, l'epicentro del fenomeno sismico è stato localizzato con precisione con coordinate geografiche (lat, lon) 45.45, 16.22, vale a dire poco a nord della cittadina croata, e con ipocentro ad una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa di terremoto in Croazia di oggi è la più grande replica registrata dopo il terremoto di Petrinja. È stata distintamente avvertita dalla popolazione locale e anche a Zagabria dove ormai da giorni si vive purtroppo nel terrore con decine di scosse al giorno, molte anche di forte intensità. Second i media locali, il tremore della terra è durato per circa 10 secondi ma al momento non si segnalano feriti. Segnalazioni del terremoto però sono arrivate anche dal Friuli Venezia Giulia, in particolare dalle zone di confine attorno a Trieste ma anche a Gorizia. Al momento in Italia non vengono segnalati danni a persone o cose.