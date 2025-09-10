“Siamo esausti, non abbiamo parole”: parla la zia di Iryna, fuggita dall’Ucraina e uccisa in metro negli USA

La zia di Iryna Zarutska racconta il dolore della famiglia dopo l’omicidio della giovane rifugiata ucraina a Charlotte: “Non ho parole per descrivere ciò che stiamo vivendo”. La madre della 23enne, terrorizzata, non esce più di casa; la tragedia ha acceso indignazione nazionale e sollevato critiche sulla sicurezza negli USA.

Iryna Zarutska

La zia di Iryna Zarutska, la giovane rifugiata ucraina accoltellata a morte da uno squilibrato lo scorso 22 agosto a Charlotte, ha parlato per la prima volta in un’intervista esclusiva al Daily Mail, offrendo uno spaccato commovente della sofferenza che ha travolto la famiglia. Iryna, 23 anni, è stata aggredita mentre sedeva ignara su un treno del Charlotte Area Transit System (CATS) da Decarlos Brown Jr., un criminale recidivo a cui erano stati già diagnosticati disturbi di schizofrenia.

Il video dell’aggressione, divenuto rapidamente virale, ha suscitato shock nazionale: persino l’ex presidente Donald Trump ha definito l’omicidio “orribile”, suggerendo che Charlotte potrebbe diventare un obiettivo della Guardia Nazionale. I famigliari di Iryna hanno poi chiesto la rimozione del filmato dai vari canali per rispettare la memoria della giovane.

La testimonianza della zia di Iryna: il dolore di una famiglia devastata

Intervistata vicino a casa sua a Huntersville (25 km da Charlotte), la zia Valeria Haskell ha parlato di una famiglia“esausta” e profondamente traumatizzata dall’accaduto. La madre di Iryna, terrorizzata dall’accaduto, non osa più uscire di casa, aggiungendo un ulteriore peso a un dolore già amplificato dalla guerra in Ucraina, dalla quale la giovane aveva cercato protezione.

“Abbiamo bisogno di tempo e spazio. Non vogliamo fare spettacolo del nostro dolore”, ha detto Haskell, aggiungendo con voce spezzata: “Non ho parole per descrivere ciò che stiamo vivendo”. La donna ha raccontato di come gli ultimi tre anni siano stati per la famiglia “un dolore incredibile”, segnati dal conflitto che ha devastato la loro terra natale.

Chi era Iryna Zarutska

Iryna aveva lasciato il suo Paese insieme alla madre, al fratello e alla sorella per sfuggire alle bombe lanciate dalle truppe russe, convinta di aver trovato sicurezza negli Stati Uniti. Laureata in Arte e Restauro presso il Synergy College di Kiev, coltivava la passione per la creatività e l’arte, e sognava di diventare assistente veterinaria.

Amava gli animali e spesso si prendeva cura dei pets dei vicini, camminando per il quartiere con il sorriso luminoso che la caratterizzava. Nel necrologio online, la famiglia ricorda Iryna come “talentuosa, gentile e creativa”, sottolineando l’impatto duraturo che la giovane ha avuto su chiunque l’abbia incontrata.

L’omicidio e i precedenti penali dell’aggressore

Le riprese della sicurezza mostrano con drammaticità l’omicidio: Brown si alza alle spalle di Iryna e la colpisce con un coltello durante il tragitto in treno. Il 34enne, seduto dietro di lei per circa quattro minuti prima dell’attacco, si toglie poi la felpa rossa e cambia vagone alla fermata successiva.

Con precedenti penali sin dal 2011, accuse che spaziano da minacce e taccheggio a furto aggravato, l’ultima sua detenzione risale a gennaio, quando aveva più volte il 911 dichiarando di essere controllato da altre persone, ma fu rilasciato senza cauzione. Ora è accusato di omicidio di primo grado.

Reazioni politiche e nazionali

L’omicidio di Iryna ha scatenato indignazione a livello nazionale per la gestione della sicurezza da parte delle autorità locali. Il presidente Trump e i suoi sostenitori hanno puntato il dito contro la politica delle grandi città, incolpando i democratici, incluso l’ex governatore Roy Cooper, di aver lasciato liberi individui pericolosi come Brown. “Do il mio amore e la mia speranza alla giovane donna accoltellata stamattina o ieri sera a Charlotte da un uomo folle, un pazzo”, ha dichiarato Trump. Il team di Cooper ha respinto le accuse, ricordando l’impegno del governatore per garantire la sicurezza delle comunità e mantenere i criminali dietro le sbarre.

A livello locale, il sindaco di Charlotte, Vi Lyles, ha annunciato un rafforzamento della sicurezza dei treni leggeri, sottolineando che il sistema CATS è sotto organico di 35 agenti rispetto ai 219 previsti dal contratto con la società privata di sicurezza. “Negli ultimi giorni abbiamo capito che si è trattato di un tragico fallimento dei tribunali e dei magistrati”, ha scritto Lyles su X. “Gli agenti arrestano le persone che vengono rapidamente rilasciate, compromettendo la nostra capacità di proteggere la comunità.” Sono previste nuove operazioni, tra cui unità ciclistiche e veicoli urbani, mentre il budget per la sicurezza dei treni è stato triplicato negli ultimi due anni, passando da 5,8 a quasi 18 milioni di dollari. Secondo le statistiche, gli omicidi sono diminuiti del 29%, le aggressioni aggravate del 25% e le rapine del 21%, ma la tragedia di Iryna ha evidenziato le lacune nella protezione dei cittadini.

Il funerale e la memoria della giovane

Il funerale di Iryna si è svolto il 27 agosto a Charlotte. La famiglia ha voluto celebrare la sua vita, ricordando la passione artistica e l’amore per gli animali della giovane. Tra i sopravvissuti, oltre ai genitori Anna e Stanislav, la sorella Valeriia, il fratello Bohdan, il compagno Stas Nikulytsia e i cugini Vera e Viktor Falkner, figura centrale è stata la zia Valeria Haskell, il cui dolore e la cui testimonianza offrono una lente unica sulla tragedia. Il padre, bloccato in Ucraina a causa del servizio militare, non ha potuto partecipare al funerale, amplificando la sofferenza della famiglia.

Haskell, camminando nelle strade di Huntersville con i due cani di famiglia, ha descritto la difficoltà di affrontare l’attenzione mediatica e il peso del lutto. Le parole della zia mettono in luce la vulnerabilità della famiglia e il contrasto tra la violenza subita e la speranza riposta nella nuova vita che la nipote aveva cercato negli Stati Uniti. “Non posso immaginare cosa stiamo attraversando, eppure dobbiamo andare avanti un passo alla volta”, ha confidato.