Scoppia un incendio in casa, morti la giornalista della NHL Jessi Pierce e i suoi tre figli: dramma negli Usa

La giornalista della NHL Jessi Pierce, 37 anni, e i suoi tre figli sono morti in un incendio nella loro casa di White Bear Lake, in Minnesota. Si indaga sulle cause del rogo. Il cordoglio della lega: “Teneva profondamente alla sua famiglia”.

La giornalista Jessi Pierce con i suoi figli.

La giornalista della National Hockey League Jessi Pierce e i suoi tre figli sono stati trovati morti nella loro casa in Minnesota sabato 21 marzo. I quattro sono deceduti in un incendio divampato nell'abitazione, come ha fatto sapere la lega sportiva sul suo sito web ieri, domenica 22 marzo.

Pierce aveva 37 anni e seguiva la squadra dei Minnesota Wild come corrispondente per NHL.com da dieci anni. "L'intero team è devastato e profondamente addolorato per la perdita di Jessi e dei suoi figli", ha dichiarato Bill Price, vicepresidente e caporedattore di NHL.com in un comunicato.

"L'amore di Jessi per la sua famiglia e per l'hockey era evidente nell'energia e nella passione che metteva nel suo lavoro per noi. Era una gioia assoluta parlare e lavorare con lei. Ci mancherà moltissimo".

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Come è stato ricostruito dai media esteri, sabato mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un'abitazione a White Bear Lake. I vicini hanno chiamato il 911 segnalando la presenza di fiamme che fuoriuscivano dal tetto.

I pompieri hanno trovato all'interno della casa un adulto, tre bambini e un cane, tutti deceduti, secondo quanto riferito dal dipartimento dei pompieri che non ha subito reso noti i nomi delle vittime. Le cause dell'incendio sono oggetto di indagine.

"I nostri cuori sono addolorati per le persone coinvolte in questa tragedia. Chiediamo l'opportunità di permettere alla nostra comunità di unirsi e sostenersi a vicenda in questo momento difficile", ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco Greg Peterson nel comunicato. Domenica i Minnesota Wild hanno espresso il loro cordoglio sui social media per la sua scomparsa.

"Jessi era una persona gentile e compassionevole che teneva profondamente alla sua famiglia e a chi le stava intorno. – si legge nel post sui social media – Ha rappresentato un'ambasciatrice per l'hockey nel periodo in cui ha seguito i Wild e la NHL. I nostri pensieri e le nostre condoglianze più sincere vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che l'hanno amata".