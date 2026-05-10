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Oltre cento passeggeri isolati con vomito e diarrea su nave da crociera nei caraibi: epidemia di norovirus

L’epidemia sulla Caribbean Princess è stata segnalata giovedì ai Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie. Passeggeri ed equipaggio colpiti sono stati isolati ma a bordo attività e spettacoli sono proseguiti senza sosta.
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A cura di Antonio Palma
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Nuova epidemia di norovirus a bordo di una nave da crociera. Questa volta l’allarme arriva dalla Caribbean Princess impegnata in un tour di quindici giorni dei Caraibi. L’epidemia è stata segnalata giovedì scorso dal comandante ai Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie, Cdc, dopo che a bordo oltre un centinaio di passeggeri ha accusato i tipici sintomi della malattia come vomito e diarrea.

Secondo i Cdc, al momento si segnalano 102 contagi tra gli oltre tremila passeggeri della nave a cui si aggiungono 13 membri dell'equipaggio. La nave era partita dalla Florida il 28 aprile scorso e sarebbe dovuta arrivare a Nassau domenica, per poi raggiungere Port Canaveral il giorno successivo, dove la crociera avrebbe avuto fine. L’epidemia a bordo ha fatto scattare misure di emergenza per i contagiati ma la nave ha proseguito il viaggio così come le attività di bordo e, secondo i dati del traffico navale, sabato sera si trovava al largo di Cat Island, nelle Bahamas.

"L'atmosfera è rimasta la stessa a bordo. Ieri sera siamo andati a vedere uno spettacolo, stamattina abbiamo cenato e fatto colazione" ha racconto alla NBC uno dei passeggeri a bordo rivelando solo alcuni piccoli accorgimenti come gli avvisi ai passeggeri  a una maggiore attenzione all'igiene e lo stop al buffet auto servito.

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Il CDC hanno affermato che i passeggeri e i membri dell'equipaggio colpiti dal virus sono stati isolati nelle cabine e sono stati raccolti campioni di feci per le analisi, come prevedono i protocolli sanitari. Princess Cruises ha dichiarato che "un numero limitato di persone ha segnalato lievi disturbi gastrointestinali" e di aver "provveduto rapidamente a disinfettare ogni area della nave e ad intensificare le operazioni di sanificazione durante tutto il viaggio". Inoltre Una volta giunta negli Stati Uniti, la nave sarà sottoposta a una "pulizia e disinfezione complete prima di ripartire per il prossimo viaggio".

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