Morta di meningite a 18 anni in Inghilterra, il papà: “Portata via dalla malattia in meno di 12 ore”

Juliette Kenny, 18 anni, è una delle vittime dell’epidemia di meningite che sta colpendo il Kent, in Inghilterra. La ragazza è deceduta poche ore dopo aver manifestato i primi sintomi. Il padre: “Bisogna fare di più per proteggere i giovani”. Nelle scorse ore sono saliti da 27 a 29 i casi registrati.

Juliette Kenny, 18 anni.

Juliette Kenny, 18 anni, è morta sabato 14 marzo a seguito dell'epidemia di meningite "senza precedenti" che si sta diffondendo nel Kent, in Inghilterra.

Nelle scorse ore sono saliti da 27 a 29 i casi registrati, secondo l'ultimo bollettino diffuso dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa).

"Diciotto sono stati confermati in laboratorio e 11 sono in fase di accertamento", si legge in una nota. Questa mattina sono state segnalate lunghe code di studenti in fila per vaccinarsi a Canterbury, la storica città inglese al centro dell'emergenza sanitaria.

Il padre della studentessa, Michael, ha parlato del "dolore immenso" che sta provando la sua famiglia e ha chiesto una maggiore tutela per i giovani. Juliette è deceduta il giorno dopo aver manifestato i primi sintomi della malattia.

L'uomo ha spiegato che la figlia era "in forma, sana e forte" e che aveva completato la prova pratica per l'esame di educazione fisica due giorni prima della morte. La 18enne stava frequentando l'ultimo anno del liceo Queen Elizabeth's di Faversham.

"Nessuna famiglia dovrebbe provare questo dolore, è un tragedia che si può evitare", ha aggiunto il papà della ragazza. In una dichiarazione rilasciata nei giorni scorsi ha detto che lui e la mamma di Juliette e della sorella sono "genitori incredibilmente orgogliosi di due figlie meravigliose".

“Juliette era una forza della natura. Con la sua energia meravigliosamente positiva, ha diffuso allegria, amore e felicità a chi le stava intorno e continua a farlo ancora oggi. La sua perdita è un dolore immenso per noi, per la sua famiglia e per i suoi amici", ha raccontato.

"La sua energia continua a dare forza a chi le vuole bene". Michael Kenny ha spiegato di essersi accorto che sua figlia non stava bene quando ha vomitato la mattina del 13 marzo scorso. In quel momento non presentava altri sintomi.

"Venerdì mattina l'abbiamo portata al pronto soccorso locale perché avevamo notato che era molto pallida. Le sono stati somministrati antibiotici ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso", ha ricordato.

"Juliette ha lottato coraggiosamente per ore, ma nonostante gli sforzi del personale ospedaliero che ha combattuto al suo fianco, la meningite ce l'ha portata via meno di 12 ore dopo. Siamo stati con lei fino alla fine e gli ultimi suoni che ha sentito sono state le voci di coloro che la amavano, che le dicevano quanto fosse apprezzata".

Insieme alla Meningitis Research Foundation, Michael e la famiglia di Juliette chiedono al Regno Unito di intervenire con urgenza per migliorare l'accesso al vaccino contro la meningite B per adolescenti e giovani.

"Ci sono giovani che attualmente stanno combattendo contro questo problema e molti altri sono ancora a rischio. Il lavoro per proteggere i giovani è iniziato. Bisogna fare di più. – ha detto – Il caso di Juliette deve portare a un cambiamento duraturo".