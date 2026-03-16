Allarme meningite in UK: morti due giovani, scatta il piano di profilassi, 30mila studenti allertati

Due persone sono morte nel Regno Unito a seguito di un'epidemia di meningite mentre altre 11 sono attualmente ricoverate in ospedale e versano in gravi condizioni. Lo rende noto la BBC, secondo cui tutte le infezioni sarebbero state diagnosticate nella contea del Kent, i pazienti avrebbero un'età compresa tra i 18 e i 21 anni e diversi di loro sarebbero studenti universitari: per questa ragione l'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) sta contattando oltre 30mila studenti, membri del personale e le loro famiglie per informarli della situazione.

La meningite è un'infezione delle membrane protettive che circondano il cervello e il midollo spinale e può avere gravissime conseguenze se non trattata tempestivamente, non a caso l'UKHSA sta predisponendo la fornitura di antibiotici ad alcuni studenti nell'area di Canterbury.

Una lettera dell'UKHSA indirizzata agli studenti e al personale dell'Università del Kent, visionata dalla BBC, affermava che le persone che vivono e lavorano in determinati edifici del campus dovrebbero assumere antibiotici "senza indugio", anche se il ceppo della malattia non è stato ancora identificato. Gli specialisti dell'UKHSA stanno intervistando i pazienti già contagiato per identificare i loro contatti stretti.

I sintomi della meningite includono febbre alta, vomito e un forte mal di testa che peggiora progressivamente, ma può anche causare sepsi potenzialmente letale. Altri sintomi caratteristici includono un'eruzione cutanea. Trish Mannes, vicedirettrice regionale per il Sud-Est dell'UKHSA, ha affermato che gli studenti rischiano di non riconoscere i sintomi perché questi "possono essere facilmente confusi con altre malattie come un brutto raffreddore, l'influenza o persino i postumi di una sbornia". "Studenti e personale saranno comprensibilmente preoccupati per il rischio di ulteriori contagi; tuttavia, desideriamo rassicurarli sul fatto che ai contatti stretti dei casi accertati sono stati somministrati antibiotici a titolo precauzionale". Chiunque manifesti sintomi di meningite o setticemia è invitato a recarsi al pronto soccorso più vicino o a chiamare il 999.

Che cos'è la meningite

La meningite è un'infiammazione acuta delle meningi, le sottili membrane che rivestono il sistema nervoso centrale. Sebbene possa essere causata da funghi o parassiti, le forme più comuni e pericolose sono quella virale, solitamente meno grave, e quella batterica, che rappresenta una vera emergenza medica. I batteri responsabili, come il Neisseria meningitidis (meningococco), possono trasmettersi attraverso le goccioline respiratorie e, una volta nel sangue, possono superare la barriera emato-encefalica scatenando un'infezione fulminante. La rapidità d'azione è cruciale: senza un intervento antibiotico immediato, la malattia può causare danni cerebrali permanenti, perdita dell'udito o portare al decesso nel giro di poche ore.