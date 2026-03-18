Va a dormire e si sveglia di colore blu, poi la corsa in ospedale. I medici: “La colpa è delle lenzuola”

Una mattina di novembre Tommy Lynch, 42enne inglese del Derbyshire, si è svegliato con la pelle completamente blu. Terrorizzato, è corso al pronto soccorso convinto di stare molto male. I medici lo hanno subito circondato, increduli di vederlo ancora vivo. Solo dopo vari accertamenti in ospedale – e, soprattutto, una salvietta – è arrivato il colpo di scena: la colpa era delle lenzuola sulle quali aveva dormito.

Immaginate di svegliarvi una mattina e scoprire che la vostra pelle è diventata completamente blu, dalla testa ai piedi. Non un semplice alone, ma un colore intenso che vi fa sembrare un incrocio tra un Na’vi di Avatar e un puffo gigante. Ebbene, è quello che successo davvero a Tommy Lynch, 42 anni, operaio edile di Castle Gresley, nel Derbyshire, Regno Unito.

Lo scorso novembre Tommy aveva ricevuto in regalo da un amico un set di lenzuola nuove in cotone spazzolato blu navy. "Tengono più caldo", gli aveva assicurato. Senza pensarci due volte, le aveva messe sul letto così com’erano, senza lavarle. Quella notte ha dormito profondamente. Al risveglio però si è accorto subito di qualcosa che non andava: si sentiva distrutto, senza energie. Quando ha aperto la porta al suo amico (che fa il caregiver), quest’ultimo lo ha guardato sbiancando: "Tommy, sei blu. Dobbiamo correre in ospedale".

Panico totale.

Convinto di avere una grave crisi respiratoria, Tommy si è vestito in fretta e furia e si è fatto portare al Queen’s Hospital di Burton-upon-Trent. All’accettazione non ha saputo come spiegare quello che stava succedendo: "Mi sono svegliato blu…". La receptionist è impallidita e in pochi minuti lui si è ritrovato su un lettino, circondato da medici, con la maschera dell’ossigeno sul viso.

I dottori non hanno fatto nulla per nascondere la propria incredulità: "Non vediamo una cosa del genere da dieci anni… e lei è ancora vivo". Gli hanno fatto mille domande, hanno monitorato tutti i parametri. Poi è arrivato il momento del prelievo: un’infermiera ha passato sul braccio di Tommy una salvietta imbevuta di alcol. La salvietta è diventata istantaneamente blu.

Il mistero è stato risolto in un secondo.

Non era una malattia, non era cianosi: era il colorante delle lenzuola nuove che, complice il calore corporeo durante la notte, si era trasferito interamente sulla sua pelle.

Tommy è saltato giù dal lettino mortificato: "Oddio, vi ho fatto perdere tempo". Le risate generali dei presenti hanno subito contribuito a smorzare i toni. I medici, infatti, hanno ammesso che almeno li aveva fatti divertire in una giornata noiosa.

Per far tornare la pelle al colore normale ci è voluta una settimana di bagni intensi e scrub energici. Qualche mese dopo Tommy ha deciso di raccontare tutto sul suo profilo Facebook con ironia e sincerità, concludendo con un consiglio chiaro: "Lavate sempre le lenzuola nuove prima di usarle. A meno che non vogliate saltare la fila al pronto soccorso".