Il vento è troppo forte: cabinovia precipita in Svizzera, c’è un morto. Il video dell’incidente a Engelberg

Una cabina della funivia Titlis Xpress Trübsee-Stand è precipitata questa mattina sulle Alpi bernesi. Almeno una persona è deceduta. Alcune immagini riprese da un testimone mostrano l’ovovia ribaltarsi più volte sulla neve prima dell’impatto. Non ci sono italiani coinvolti.

Le immagini della cabinovia precipitata in Svizzera

Ha provocato un morto la caduta della cabina di un’ovovia avvenuta nella mattinata di mercoledì nel comprensorio sciistico di Engelberg, lungo il versante del monte Titlis, sulle Alpi bernesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e ha coinvolto un impianto della zona, il collegamento della linea Xpress ‘Trübsee-Stand' tra Trübsee e Stand, attualmente segnalato come chiuso.

Le immagini circolate nelle ore successive mostrano la cabina staccarsi e rotolare lungo il pendio innevato, ribaltandosi più volte prima di fermarsi. Una dinamica violenta, che ha subito fatto temere conseguenze gravi. Il bilancio provvisorio parla di almeno una persona deceduta, ma non è ancora chiaro se al momento della caduta vi fossero passeggeri a bordo. Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese – responsabile della questione – in conferenza stampa.

Secondo un testimone, poco prima dell’incidente “c’è stato uno strappo, il cavo si è mosso e la cabina è precipitata”. Il direttore degli impianti ha confermato l’accaduto alla Srf, la televisione pubblica svizzera in lingua tedesca, senza fornire dettagli sul numero di passeggeri coinvolti. L’ambasciatore italiano in Svizzera ha fatto sapere, su comunicazione della polizia federale, che non risultano cittadini italiani tra le persone coinvolte.

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La società che gestisce gli impianti del Titlis ha confermato l’incidente, spiegando che le operazioni di soccorso sono state attivate immediatamente. Sul posto è intervenuto anche il servizio di emergenza aerea Rega, con più elicotteri impegnati nelle operazioni, mentre la polizia cantonale ha confermato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, all’origine dell’incidente potrebbero esserci le forti raffiche di vento che stanno interessando la zona. I dati di MeteoSwiss indicano infatti venti fino a 84 chilometri orari proprio nell’area di Engelberg al momento dei fatti.

Sempre nella mattinata era prevista una gara NJR-FIS, poi annullata in anticipo a causa delle condizioni meteo avverse, a conferma della criticità della situazione sul fronte del vento. Il comprensorio di Titlis è il più grande della Svizzera centrale, con un totale di 82 chilometri di piste.