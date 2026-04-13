Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 aprile 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite

Forti venti e temporali sferzeranno l’Italia nelle prossime ore. La Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 14 aprile 2026, una nuova allerta meteo per temporali su undici regioni.

Un’ondata di maltempo sta investendo l’Italia a causa di una doppia perturbazione responsabile di piogge diffuse, temporali intensi e venti tempestosi che interessano sia il centro nord che il sud del Paese. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 14 aprile 2026, una nuova allerta meteo gialla di ordinaria criticità per temporali e vento forte su undici regioni.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Un intenso vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno infatti ha portato a un repentino cambiamento meteo su gran parte dell’Italia con temporali su molte zone del centro nord e forti venti di Maestrale ad ovest della Sardegna e di Scirocco tra lo Ionio e l’Adriatico. Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, martedì 14 aprile 2026, una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per domani 14 aprile.

Temporali e vento forte, le previsioni meteo di martedì 14 aprile

Cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi su tutta l’Italia secondo le previsioni meteo di domani 14 aprile. Sulle regioni settentrionali temporali intensi sul basso Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna oltre a nevicate sulle alpi con accumuli localmente abbondanti. Al centro i temporali interesseranno inizialmente la Sardegna e la Toscana per poi estendersi nel corso della giornata alle restanti regioni, con tendenza a una attenuazione dei fenomeni in serata. Al sud invece piogge sparse al mattino che poi andranno ad intensificarsi, anche a carattere di temporale, specie su Sicilia e Campania nel corso della giornata. Venti intensi di scirocco sulla Puglia, coste ioniche e aree costiere del Lazio.