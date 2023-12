Il premier che ha autorizzato Babbo Natale a entrare nello spazio aereo nazionale il 24 e 25 dicembre L’inusuale dichiarazione in Parlamento del premier irlandese Leo Varadkar: “Vorrei confermare che Babbo Natale ha il permesso di entrare nello spazio aereo irlandese dal 24 al 25 dicembre”, ha detto tra i sorrisi dei presenti.

C’è un Paese in cui si parla di Babbo Natale non solo ai bambini, tra gli asili e sotto gli alberi decorati, ma anche in Parlamento. E a prendere la parola citando il vecchietto dalla barba bianca che, secondo la tradizione, porta i regali ai bambini di tutto il mondo, è un primo ministro.

Siamo in Irlanda e a pronunciare, nel corso di un intervento in Parlamento al Dáil Éireann, una curiosa dichiarazione è il premier Leo Varadkar. "Vorrei confermare che Babbo Natale ha il permesso di entrare nello spazio aereo irlandese e di attraversare i nostri confini dal 24 al 25 dicembre", ha detto alla camera bassa della repubblica Irlandese. Intorno a lui, come si vede nel video postato anche sui social, diverse persone che col sorriso hanno accolto il via libera a Babbo Natale.

"Voglio ringraziare l’IAA, l’INIS (il Servizio irlandese per la naturalizzazione e l’immigrazione), il Dipartimento dell’Agricoltura e i Commissari delle Entrate per aver permesso le necessarie esenzioni", ha aggiunto.

E non è finita qui. In Irlanda si fa davvero sul serio: dopo il premier, infatti, è arrivata anche un’altra autorizzazione per Babbo Natale. È quella dell’Irish Aviation Authority, che ha dichiarato: "Possiamo confermare che sono state concesse tutte le autorizzazioni appropriate per il volo più importante nel calendario dell’aviazione irlandese. I nostri migliori auguri a Babbo Natale, alle renne e alla brava gente @AirNav_Ireland che guiderà l’equipaggio nello spazio aereo irlandese alla vigilia di Natale".

E su X è partito un tweet dall’aeroporto di Dublino: "Anche noi siamo pronti per Babbo Natale! Le operazioni di volo all’aeroporto di Dublino cesseranno la vigilia di Natale dopo che l’ultimo volo arriverà intorno alle 23:00, garantendo che lo spazio aereo sia completamente libero per l’arrivo della slitta di Babbo Natale dopo mezzanotte". I bambini irlandesi possono stare tranquilli.