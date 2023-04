Il dono di Papa Francesco a Re Carlo III: frammenti della vera croce di Cristo per l’incoronazione Papa Francesco ha donato due reliquie del legno che si ritiene sia stato utilizzato per la crocifissione di Cristo a Carlo III in occasione dell’incoronazione del 6 maggio: i frammenti sono stati incastonati nella Croce del Galles che aprirà il corteo previsto prima della cerimonia all’Abbazia di Westminster.

A cura di Ida Artiaco

Reliquie lignee appartenenti a quella che viene considerata la vera croce di Cristo: è questo il regalo che Papa Francesco ha fatto a Re Carlo III in occasione della sua incoronazione, in programma il 6 maggio prossimo a Londra.

L'incoronazione di Re Carlo all'Abbazia di Westminster sarà infatti preceduta da un solenne corteo in testa al quale ci sarà una croce che include le famose reliquie. Si tratta di due frammenti del legno che si ritiene sia stato utilizzato per la crocifissione di Cristo e che erano conservati nel reliquiario della sala della Lipsanoteca vaticana, nella seconda loggia del palazzo apostolico.

L'indiscrezione, inizialmente lanciata dalla stampa inglese, è stata confermata dal Vaticano, che ha messo anche in luce i rapporti umani e istituzionali buoni e consolidati tra Carlo e il pontefice, legati soprattutto dal loro impegno a favore dell'ambiente.

Il Daily Mail in particolare ha mostrato alcune immagini delle reliquie che sono state incorporate nella Croce del Galles che aprirà il corteo prima della cerimonia di incoronazione: due pezzi, uno di un centimetro e l'altro di cinque millimetri, incastonati nel crocefisso, realizzato in argento riciclato fornito dalla Royal Mint di Llantrisant, nel Galles del Sud, dietro una gemma di cristallo rosa.

"In un significativo gesto ecumenico, la Croce del Galles incorporerà una reliquia della Vera Croce, il dono personale di Papa Francesco a Sua Maestà il Re per celebrare l'incoronazione", ha affermato la Chiesa del Galles, un ramo della Chiesa anglicana. in una dichiarazione. Dopo l'incoronazione, la croce sarà condivisa tra le chiese anglicana e cattolica romana in Galles.