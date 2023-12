Finito l’incubo di Alex: è scappato dalla setta che lo rapì sei anni fa in Spagna Il britannico Alex Batty era sparito con la madre e il nonno durante una vacanza a Marbella, in Spagna, nel 2017. Ha vissuto con loro in una comunità spirituale dormendo in tende e camper sui Pirenei. È stato lui stesso ad allontanarsi, la polizia l’ha trovato nei pressi di Tolosa. Oggi ha 17 anni.

Alex Batty, il bimbo inglese scomparso nel 2017 all'età di 11 anni durante una vacanza in Spagna con la madre, la nonna e il nonno, è stato ritrovato.

La notizia è stata riportata dai media britannici, citando le autorità francesi secondo le quali Alex (ora 17enne) sarebbe scappato dalla setta in cui sua madre lo aveva portato a vivere.

È stato lo stesso ragazzino a chiedere aiuto alla polizia di Tolosa. Dopo esser stato sentito dalle autorità, è stato affidato momentaneamente ai servizi sociali, in attesa che i suoi parenti si facciano avanti.

Alex, che è originario di Oldham, presso Manchester, era andato nel 2017 in vacanza a Marbella con la madre, allora 37enne, e con il nonno David, che aveva 58 anni. Quando dopo due settimane non sono più tornati, la polizia inglese ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa del minore.

La nonna, Susan Caruana, tutrice legale di Alex, aveva già ipotizzato che i due familiari fossero fuggiti con il bimbo per unirsi a una comune e condurre uno stile di vita alternativo. Alla madre e al nonno era stato infatti intimato di non stare con il bambino per i dissidi familiari. “Non volevano che Alex andasse a scuola, non credono nella scuola tradizionale”, aveva riferito la nonna.

Alex è ricomparso a Revel, a est di Tolosa, dove è stato identificato ieri dalla gendarmeria locale – malgrado gli anni trascorsi – sulla base anche della somiglianza con il ritratto inserito nel fascicolo distribuito all'Interpol dopo la denuncia dell'epoca.

Avrebbe camminato per giorni per riuscire ad allontanarsi dalla comune. Un camionista lo ha visto per strada da solo in mezzo al nulla, gli ha dato un passaggio e ha contattato la polizia, che lo ha interrogato.

Anche se non ha mostrato alcun documento ufficiale ai gendarmi, il giovane ha fornito autonomamente la sua identità. Avrebbe raccontato la storia di quanto gli era accaduto "serenamente e con calma".

