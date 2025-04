Enorme incendio in un hotel di Calcutta, almeno 15 morti: “Si è trasformato in una camera a gas” Un incendio ha devastato un albergo nella città indiana di Calcutta ieri sera, uccidendo almeno 15 ospiti. Diversi occupanti sono stati tratti in salvo dalle stanze e dal tetto dell’albergo, una persona sarebbe morta lanciandosi da una terrazza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

Almeno quindici persone sono morte in seguito a un devastante incendio divampato ieri sera in un hotel di sei piani a Calcutta, in India. Ci sono turisti tra le vittime e tra loro anche due bambini. A fornire un primo bilancio della tragedia registrata nel nord-est dell’India è la polizia locale, secondo cui diverse persone sono state salvate dalle stanze e dal tetto dell’hotel.

L'incendio è divampato nel Rituraj Hotel, un albergo che secondo i residenti locali è costruito sopra un magazzino commerciale. Mentre il fumo riempiva scale e corridoi, alcune persone si sono dirette sul tetto mentre altre si sarebbero aggrappate agli stretti parapetti fuori dalle finestre. Secondo il quotidiano The Telegraph di Calcutta almeno una delle vittime è morta dopo "essersi lanciata da una terrazza nel tentativo di fuggire". Per il Press Trust of India, che ha filmato l'hotel in fiamme, "sono state viste diverse persone cercare di scappare attraverso le finestre e le strette gronde dell’edificio".

"Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui due bambini e una donna. L'hotel si è trasformato in una camera a gas e sembra che molte persone siano morte per soffocamento", ha riferito il capo della polizia di Calcutta, Manoj Verma, aggiungendo che è stata avviata un'indagine per accertare le cause dell’incendio.

Non è escluso che il bilancio possa ancora aumentare: al momento della tragedia nell'albergo c'erano almeno 88 persone e qualcuno potrebbe essere rimasto intrappolato. Adesso l’incendio sarebbe sotto controllo.

In India incidenti simili non sono purtroppo rari, soprattutto a causa della mancanza di attrezzature per prevenire gli incendi e per le scarse norme di sicurezza. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso il suo dolore per le vittime del devastante incendio: "Sono angosciato dalla perdita di vite umane a causa di un incendio a Calcutta. Condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari. Auguri di pronta guarigione ai feriti", ha scritto aggiungendo che verranno aiutati economicamente i familiari delle vittime.