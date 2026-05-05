Cina, almeno 21 morti nell’esplosione di una delle più grandi fabbriche di fuochi d’artificio al mondo

Almeno 21 persone sono morte e altre 61 sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta alla Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company di Liuyang, una delle più importanti fabbriche di fuochi d’artificio al mondo.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in Cina, dove un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di almeno 21 persone e ne ha ferite 61, secondo quanto riportato oggi dai media statali.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 16:43 di ieri ora locale presso Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan, ha riferito l'emittente Cctv. Alcuni filmati diffusi sui social media lunedì mostrano continue esplosioni accompagnate da un'enorme coltre di fumo che si innalza alta in cielo in una zona rurale circondata da montagne. Le riprese aeree della Cctv effettuate nelle ore successive mostrano una distesa di detriti fumanti dove prima sorgevano gli edifici, con soccorritori ed escavatori impegnati a setacciare le macerie.

Il governo centrale ha inviato esperti per coordinare le operazioni di soccorso, mentre oltre 480 soccorritori sono stati urgentemente inviati sul posto per le operazioni di ricerca e salvataggio. È stata istituita una zona di controllo di 3 chilometri intorno al sito e sono state evacuate le persone nelle vicinanze. La polizia ha arrestato i dirigenti dell'azienda, mentre proseguono le indagini sulle cause dell'incidente.

Leggi anche Almeno 17 migranti sudanesi annegati o morti di fame e sete nel Mediterrano, altri 9 dispersi

Quello di Liuyang è un importante centro di produzione di fuochi d'artificio, che realizza circa il 60% di quelli venduti in Cina e il 70% di quelli esportati. L'anno scorso un'esplosione in un'altra fabbrica di giochi pirici nello Hunan ha causato la morte di nove persone e nel 2023 tre persone sono decedute a seguito di esplosioni che hanno colpito edifici residenziali nella città settentrionale di Tianjin. A febbraio, due esplosioni separate in negozi di fuochi d'artificio nelle province di Hubei e Jiangsu hanno provocato rispettivamente 12 e otto morti.