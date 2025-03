video suggerito

È morto il principe Federico di Lussemburgo: colpito dalla malattia rara POLG, aveva 22 anni Il figlio del granduca Roberto di Lussemburgo e di Giulia di Nassau dall'età di 14 anni soffriva di una malattia di origine genetica che privava il suo corpo di energia. Le sue ultime parole: "Papà, sei orgoglioso di me?"

A cura di Biagio Chiariello

Il Principe Federico di Lussemburgo

Lutto nella famiglia reale del Lussemburgo. Il principe Federico è morto all'età di 22 anni. Il ragazzo, ultimogenito del granduca Roberto e Giulia di Nassau, ha lottato a lungo contro la malattia mitocondriale POLG, che lo ha indebolito progressivamente fino alla fine.

"Venerdì 28 febbraio, in occasione della Giornata delle Malattie Rare, il nostro amato figlio ci ha chiamato nella sua stanza per parlarci un'ultima volta. Frederik ha trovato la forza e il coraggio di dire addio a ciascuno di noi, a turno: suo fratello Alexander, sua sorella Charlotte, me, i suoi tre cugini, Charly, Louis e Donall, suo cognato Mansour, e, infine, sua zia Charlotte e suo zio Mark", si legge nel messaggio d'addio pubblicato sugli account della casa reale lussemburghese insieme ad alcune foto di famiglia in momenti spensierati.

Le ultime parole del principe di Lussemburgo

Il granduca Robert aveva parlato più volte delle condizioni del figlio, fondatore e direttore creativo di un'associazione dedicata alla ricerca e allo studio di questa malattia, di cui soffriva dall'età di 14 anni. Il giovane è riuscito a salutare tutti i suoi familiari, lasciando a ognuno di loro una parola gentile: "Dopo aver regalato a ciascuno di noi i nostri addii, alcuni gentili, altri saggi, altri istruttivi, nel vero stile di Frederik, ci ha lasciati tutti insieme con un’ultima battuta di famiglia di vecchia data – poi l'ultima domanda rivolta al padre -.Papà, sei orgoglioso di me?".

Un ricordo denso di emozione, soprattutto considerando le difficili condizioni in cui versava il giovane nei suoi ultimi momenti di vita. "Da diversi giorni non riusciva quasi più a parlare – prosegue il post -, quindi la chiarezza di queste parole è stata tanto sorprendente quanto profonda era la portata del momento. La risposta era molto semplice, e lui l’aveva sentita così tante volte… Ma in quel momento, aveva bisogno di rassicurazioni sul fatto di aver dato tutto quello che poteva nella sua breve e meravigliosa esistenza e che ora poteva finalmente andare avanti. Anche nei suoi ultimi momenti, il suo umorismo e la sua sconfinata compassione lo hanno costretto a lasciarci con un’ultima risata, per tirarci su il morale tutti".

Prince Frederick of Luxembourg

Che cos'è la rara malattia POLG

La rara malattia genetica che aveva colpito il principe Federico è causata da mutazioni nel gene nucleare POLG, essenziale per la replicazione del DNA mitocondriale. Questo grave disturbo genetico si manifesta nell'infanzia o nell'adolescenza e compromette la produzione di energia nelle cellule, portando al progressivo malfunzionamento e al deterioramento di diversi organi. I pazienti affetti presentano una drastica riduzione del DNA mitocondriale, in particolare nei muscoli, nel sistema nervoso e nel fegato.

Questa patologia provoca un progressivo declino neurologico, accompagnato da crisi epilettiche resistenti ai farmaci, insufficienza epatica, ipotonia e un ritardo dello sviluppo di grado moderato. Al momento non esiste una cura, ma solo terapie palliative. Dopo la diagnosi, l’aspettativa di vita varia tra i 3 mesi e i 12 anni. Federico ha convissuto con la malattia per otto anni.