Tony Effe fa pace con Niky Savage dopo il diss con Fedez: "Abbiamo risolto, chi doveva ha chiesto scusa" Pace fatta tra Niky Savage e Tony Effe, dopo una settimana di dissing che hanno visto protagonisti i due artisti e il rapper Fedez, sembra arrivato il lieto fine.

A cura di Elena Betti

Tony Effe e Niky Savage

Ne sono volate di ogni in questi giorni, ma i fan dei rapper, e in generale il pubblico dei social, si sono concertati soprattutto sulle polemiche tra Fedez e Tony Effe, dimenticandosi che nelle prime "64 barre di verità" del rapper romano c’erano attacchi anche a Niky Savage. "Se metto il tuo nome, esce la mia foto su Wikipedia, sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un’offesa", cantava Tony riferendosi a Niky Savage che, secondo lui, sarebbe la sua brutta copia a causa dei capelli e dello stile molto simile. Gli aspetti che per Tony sarebbero in comune non si limitano però solo all’aspetto fisico del rapper Savage, Tony infatti sembra fare riferimento anche all’attuale fidanzata del rapper, l’influencer Roberryc, che in passato avrebbe avuto una relazione anche con lui.

Accuse pesanti, ma sempre meno di quelle lanciate a Fedez, a cui Niky Savage ha risposto con BUFU Freestyle invitandolo a “non sfidare un esibizionista”. La battaglia sulle ex fidanzate continua anche con Niky che tira in ballo la ex di Tony,Taylor Mega, chiamata in causa anche nella risposta di Fedez. Ma, così come il rapper romano, anche Savage punta il dito sulla sua attuale fidanzata Giulia De Lellis e poi conclude dicendo di essere la copia solo di sua madre e chiamando Tony “Bufu”, ricalcando un vecchio trend della Dark Polo Gang.

Il botta e risposta tra Tony Effe e Fedez

Dopo questo botta e risposta con Niky Savage, Tony si è concentrato sulla risposta a Fedez. Le accuse si sono infatti spostate sempre di più sulle sfere personali dei due rapper trentenni, tirando fuori anche il matrimonio finito di Fedez e chiamando in causa Chiara Ferragni. Talmente tanta carne al fuoco che in molti si sono quasi dimenticati che in mezzo a questo dissing ci fosse anche Niky Savage. Sabato notte Fedez ha detto le sue ultime parole con il singolo “Allucinazione collettiva” che con il dissing c’entrava poco o nulla, e parlava principalmente della fine del suo matrimonio. Tony, che fino a quel momento non si era fatto molti scrupoli a tirare in ballo Ferragni – la sua ultima risposta al dissing era con la canzone Chiara – ha forse deciso che tra moglie e marito aveva messo il dito a sufficienza e non ha replicato.

Ma in tutto questo, tra Tony Effe e Niky Savage come è finita?

Pace fatta tra Tony Effe e Niky Savage. Con le sue ultime storie Instagram Niky ha tolto ogni dubbio sugli attuali rapporti tra lui e Tony. La scorsa notte, 22 settembre, Niky si è esibito in un locale a Roma, città di Tony, e hanno iniziato a circolare voci secondo cui il van che ha portato il rapper al concerto sarebbe stato distrutto, insinuando che la responsabilità fosse proprio del rapper romano o dei suoi fan. “Dicono che sta notte mi hanno spaccato il van e io sono dovuto scappare dal locale, bugia”, smentisce quindi Niky nelle storie. Poi il rapper racconta: “Ieri sera sono salito sul palco e qualche pollo ha fatto partire dei cori, ma ci sta, è successa una tarantella pochi giorni fa e sono andato nella tana del lupo. Alla fine ci siamo divertiti, i pezzi li sapevate tutti”. Le polemiche successive sono scaturite dopo i post delle foto di Niky con la fidanzata Roberryc al Colosseo, foto che alcuni hanno ritenuto un proseguo del dissing solo perché Tony Effe è romano.

Cosa è successo dopo il concerto di Niky Savage

“Io ho finito di suonare allegramente e, con il van intatto, sono andato al Colosseo a fare le foto perché non ero mai stato a Roma. È inutile che vi inventate le cose perché ho litigato con quello e non vi va bene che ho fatto la foto al Colosseo”, racconta, e poi fa fugare ogni altra supposizione sul rapporto tra i due. “Mi dispiace deludervi ma io e il tipo abbiamo già risolto in privato da uomini. Chi doveva chiedere scusa, ha chiesto scusa, chi doveva dire che ha frainteso, ha detto che ha frainteso”. Tra i due, quindi, pace fatta e problemi chiariti in privato, contro le tendenze degli ultimi giorni che hanno visti invece mettere in piazza i panni sporchi.