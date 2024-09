Taylor Mega sul dissing tra Tony Effe e Fedez: “Tutte santarelline”, con chi ce l’ha

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo aver partecipato al video di L'infanzia difficile di un benestante di Fedez, Taylor Mega ha rotto il silenzio social per commentare le ultime mosse di Fedez e Tony Effe, protagonisti di un dissing che sta facendo chiacchierare tutta Italia. L'influencer – ex fidanzata del rapper romano – con una IG story ha lanciato una frecciatina, senza citare però il destinatario. Non troppo difficile, però, immaginarlo.

Cosa ha scritto Taylor Mega nelle ultime ore

"Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza": è questo il messaggio social che Taylor Mega ha condiviso tra le sue stories di Instagram nella notte. Una frecciatina che, seppur non contenga un nome e cognome, non lascerebbe dubbi a chi sta seguendo, passo dopo passo, il dissing a suon di canzoni e pesanti accuse tra Fedez e Tony Effe.

La frecciatina indirizzata a Chiara Ferragni?

La frecciatina, secondo molti, è indirizzata a Chiara Ferragni, protagonista dell'ultima canzone di Tony Effe, Chiara. Tra un verso e un altro, il rapper romano ha inserito anche un audio dell'imprenditrice digitale nel quale racconta di come Fedez avrebbe cercato di acquistare gli streaming delle sue canzoni. "Ma in più ti dico questa cosa lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming, quindi non so se è anche riuscito a fare questa cosa", le parole. Chiara Ferragni è stata anche al centro del gossip per un presunto flirt con Tony Effe lo scorso giugno, e anche in quella occasione Taylor Mega intervenne con un una frase criptica, ma ben chiara per i fan. Ieri sera la Ferragni ha chiesto – con una IG story – di lasciarla fuori dal dissing, rendendo pubblica la sua volontà di prendere le distanze dai problemi tra i due rapper. Forse da qui sarebbe nato lo sfogo di Taylor Mega.

L'ipotesi cade anche su Roberryc, citata nel dissing

Non è da escludersi che Taylor Mega potrebbe riferirsi a Roberryc, l'influencer citata all'inizio del dissing da Tony Effe e accusata di essere stata con diversi rapper. La creator torinese, due giorni fa, ha replicato con un lungo video su Tik Tok nel quale ha accusato il rapper romano di essere un "bullo complessato": "Vuoi rovinare la vita a una persona per cosa? Perché sei un insicuro di m***a? Basta parlare di noi donne come fossimo oggetti vostri", le parole.