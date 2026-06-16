Tim Summer Hits 2026, il cast ufficiale con più di 80 cantanti in scaletta a Piazza del popolo a Roma

Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno 2026 Roma ospita il TIM Summer Hits in Piazza del Popolo. Qui la line-up degli oltre 80 artisti che saliranno sul palco. La conduzione è affidata a Carlo Conti e Andrea Delogu.

Michielin, Brancale, Achille Lauro, 2026

Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno 2026 si svolge a Roma la quinta edizione del TIM Summer Hits. La manifestazione, con ingresso gratuito, avrà luogo in Piazza del Popolo con i quattro appuntamenti che verranno condotti dalla coppia Carlo Conti e Andrea Delogu. Oltre 80 artisti, dai padroni di casa Achille Lauro e Alex Britti, alle protagoniste del Festival di Sanremo 2026 Serena Brancale e le Bambole di Pezzo. L'evento sarà trasmesso in prima serata venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio, per culminare venerdì 7 agosto con Tim Summer Hits the Best Of, una celebrazione dei momenti più iconici di quest'edizione.

Tutti gli artisti al Tim Summer Hits a Roma

La line-up ufficiale degli artisti che si esibiranno sul palco del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma, da domenica 21 a mercoledì 24 giugno 2026, include alcuni dei più grandi artisti italiani. Come Achille Lauro, che si potrebbe esibire con "In viaggio verso il Paradiso", o il trio composto da Serena Brancale, Delia e Levante che canteranno insieme la hit radiofonica "Al mio paese". Poi il vincitore di Amici 25 Lorenzo Salvetti con "Dimmelo tu" e Francesca Michielin, protagonista nell'ultima settimana con l'uscita del nuovo singolo "Strega comanda". Un viaggio nei tormentoni dell'estate 2026 anche con Fred De Palma e la sua "La testa Gira" e il successo sanremese "Ossessione" di Samurai Jay.

Qui l'ordine degli artisti in ordine alfabetico: Achille Lauro, Aiello, Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Annalisa, Arisa, Baby K, Bambole di Pezza, Benji & Fede, Chiello, Clara, Clementino, Cristiano Malgioglio, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elena D'Elia, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, Giusy Ferreri, Il Tre, Irama, J-Ax, LDA & AKA 7even, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Salvetti, Ludwig, Il Pagante, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Mari Froes, Maria Antonietta & Colombre, Merk & Kremont, Michele Bravi, Myss Keta, Mr. Rain, Nayt, Negramaro, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti con Il Rosso e IAEM, Paola Iezzi, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, SKT, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tormento, Tredici Pietro, Trigno e Welo. Oltre alle performance musicali, il programma prevede anche interventi da parte dei comici Federico Basso e Cristiano Militello.

L'evento in Piazza del Popolo

Saranno 4 i giorni di registrazione in Piazza del Popolo, a Roma, per il Tim Summer Hits 2026. Ma solo dal prossimo 17 luglio sarà possibile assistere, in prima serata su Rai 1, al primo dei 4 concerti. Seguiranno poi infatti, martedì 21 luglio per la seconda serata, venerdì 24 per la terza serata e infine venerdì 31 per l'ultima. Ci sarà, come nelle scorse edizione, anche una serata Tim Summer Hits the Best Of, venerdì 7 agosto, in cui verranno mostrate le perfomance e i momenti più coinvolgenti. La trasmissione dei concerti verranno garantiti in contemporanea anche sull'emittente radiofonica Rai Radio2 con le interviste dal backstage condotte da Nicol Angelozzi e on demand su Rai Play.