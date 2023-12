Testo e significato di Solo Mai di Paola e Chiara, l’amore è il senso più profondo dell’esistenza Paola e Chiara hanno pubblicato, nelle scorse ore, il nuovo singolo Solo Mai: il brano era stato presentato durante la finale di Sanremo Giovani. Qui il testo e il significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Paola e Chiara, foto di Comunicato Stampa

Paola e Chiara Iezzi, nelle scorse ore, hanno pubblicato il loro ultimo singolo dal titolo Solo Mai. Il brano era stato presentato lo scorso 19 dicembre, quando durante la finale di Sanremo Giovani, le due cantanti sono comparse nei minuti finali della trasmissione. Le due autrici, di nuovo al centro della musica pop italiana, soprattutto dopo i successi di Furore e Mare Caos, avranno un ruolo speciale alla prossima kermesse ligure, co-conducendo insieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras il PrimaFestival. Dal 3 al 10 febbraio infatti, anche loro saranno protagoniste nei pressi dell'Ariston, anche se, la pubblicazione di Solo Mai, potrebbe far nascere una riflessione sulla bontà del brano e la possibilità che avesse potuto partecipare anche a questa edizione del Festival. Anche questa volta, la canzone è stata realizzata in collaborazione con il producer svedese Stefan Storm e racconta il dualismo tra amore e solitudine, in cui viene esaltata la pro-attività nelle interazioni umane, come quando cantano: "Non è solo mai, chi l’amore porta in sé". Qui il testo e il significato di Solo Mai.

Il testo di Solo mai

(Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no

Ho senso di contraddizione

In questo mondo che

Nasconde ogni imperfezione

Ogni dubbio, ogni se

Ma sogno ancora di un domani

Di amare fino in fondo io (In fondo io)

Dove saremo tutti uguali

E non avremo più bisogno di avere un dio

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh

(Solo mai)

Tu che stai cercando una risposta

A tutto quel che non va

E sei qui, ma guardi a distanza

Gli abusi e la crudeltà

E sogni ancora di un domani (Mh)

A ogni paura dire addio (Dire addio)

E saremo tutti uguali

E non avremo più bisogno di avere un dio

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh

Eh no

Chiudi gli occhi e sai (Chiudi gli occhi e sai)

Che ci sono io con te (Ci sono io con te)

Non è solo mai (Non è solo mai)

Chi l’amore porta in sé (Chi l'amore porta in sé)

Eh-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh

Il significato di Solo Mai

Presentata in tarda serata su Rai 1, durante la finale di Sanremo Giovani dello scorso 19 dicembre, Solo Mai è l'ultimo brano di Paola e Chiara, prodotto in collaborazione con Stefan Storm. Come nel recente passato, con il ritorno anche col progetto discografico Per Sempre, anche questa volta Paola e Chiara Iezzi hanno voluto scommettere sul synth-pop, richiamando un immaginario dance anni '80. Questa volta però, le luci sembrano affievolirsi, lasciando le due autrici con un singolo più intimo, e che cerca la sua luce in una riflessione sulla solitudine umana. La paura di ciò che si specchia davanti alle protagoniste del brano è visibile, come quando cantano: "Tu che stai cercando una risposta a tutto quel che non va e sei qui, ma guardi a distanza gli abusi e la crudeltà". Anche nel posto più buio però, l'umanità regna, come il sogno di un domani "dove saremo tutti uguali e non avremo più bisogno di avere un Dio". Nel ritornello, Paola e Chiara cantano: "Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo".