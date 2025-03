video suggerito

Testo e significato di Ho provato tutto, Patty Pravo canta la sua vita rock tra LSD, orge e amore Patty Pravo ha pubblicato Ho provato tutto, la nuova canzone che racconta la sua vita, scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle. Ecco testo e significato del brano.

A cura di Redazione Music

Patty Pravo (ph Giulio Cafasso)

Si chiama Ho provato tutto la nuova canzone di Patty Pravo che racconta la sua vita piena di esperienze e incontri. Una vita che è stata messa su carta da Francesco Bianconi, cantante dei Baustelle e prodotta da Taketo Gohara. La cantante torna dopo un lungo silenzio artistico, che durava dal 2019, anno di pubblicazione del suo ultimo album "Red" e, come dice la nota stampa "un grande lavoro di ricerca di brani a lei congeniali e in cui rispecchiarsi". La cantante ha raccontato di come Bianconi abbia fatto "un ritratto perfetto della mia vita, dei miei incontri, delle mie avventure e del mio pensiero. Mi sono davvero stupita quando ho letto il testo, mi sono ritrovata in ogni parola".

Testo di "Ho provato tutto"

Ho provato tutto l'impossibile

Il deserto rosso, l'LSD

Ho saputo vivere

Senza, pensa un po', annoiarmi mai

Ho provato il gusto del carnefice

Ho fatto le orge e l'autostop

Sono stata vittima

Killer? Che ne so?

Ho inventato il rock

Oddio, quello forse no

Ragazzini elettrici

Arcangeli, rettili al sole

Non sapete l'energia che ci vuole

A sopportare il peso del mondo

Continuare ad amare

Pur sapendo che il futuro ora muore

Ho lasciato Jimi Hendrix scrivere

Ho strappato cuori, fatto shock

E sprecato lacrimе, rotto dei tabù

Spento la TV

Figli sconosciuti

Ragazzi-lucertola al solе

Non sapete l'energia che ci vuole

A sopportare il peso del mondo

Continuare ad amare

Pur sapendo che il futuro ora muore

Come in un massacro

Io vivo ancora la vita

Anche se ho capito che un senso non c'è

A sopportare il peso del mondo

Continuare ad amare

Pur sapendo che il futuro ora muore

Come in un massacro

Io vivo ancora la vita

Anche se ho capito che un senso non c'è

Il significato di Ho provato tutto

Patty Pravo (foto di Giulio Cafasso)

"Ho provato tutto è una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall’artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale" dice ancora la nota stampa. E in effetti Bianconi ha disegnato un vestito perfetto per Patty Pravo, con un'energia che non può non riportare all'orecchio i Baustelle, ma senza togliere nulla alla forza di Patty Pravo, raccontata appunto come una donna libera che è stata vittima e carnefice, che ha provato l'LSD, ha fatto orge e autostop senza annoiarsi mai. Una cantante che ha conosciuto Hendrix, ha strappato cuori e rotto dei tabù, che forse non ha inventato il rock, ma che comunque ha saputo cavalcarlo benché la gente non sappia "l'energia che ci vuole a sopportare il peso del mondo, continuare ad amare pur sapendo che il futuro ora muore".

Patty Pravo, le droghe, le orge e l'amore

In un'intervista al Corriere della Sera Patty Pravo ha provato a spiegare quel "tutto" che dà il titolo alla canzone. Per quanto riguarda le droghe, per esempio ha spiegato di non aver mai provato eroina e cocaina "non sono scema (…) volevo divertirmi, con l’hashish, con gli acidi magari, ma il gusto dell’autodistruzione non mi ha mai tentato. E, specie l’eroina, quanti danni ha fatto alla mia generazione", mentre per quanto riguarda il sesso ha preferito parlare dell'amore provato per ogni uomo con cui è stata, ma oggi si dice single, perché questi "sono tempi difficili per innamorarsi".