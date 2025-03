video suggerito

Patty Pravo: “Droghe? Niente cocaina ed eroina, non sono scema! Oggi chatto con Madonna e sono pazza di Corsi” Patty Pravo ha pubblicato la nuova canzone Ho provato tutto, scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle. In un’intervista ha parlato di droga, sesso, incontri, Madonna, Corsi e del suo essere single. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patty Pravo (foto di Giulio Cafasso)

Si chiama "Ho provato tutto" l'ultimo singolo di Patty Pravo, quasi un inno alla propria vita, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara. E la cantante ha sicuramente vissuto una vita piena di incontri ed esperienze, come conferma anche in un'intervista al Corriere della Sera a cui racconta di droghe, sesso, amori, amici e musica. Pravo rivendica di essere sempre stata una donna libera, anche nelle scelte artistiche – per esempio spaziando nei generi -, benché questo non l'abbia sempre favorita, anzi talvolta questa libertà le ha portato il giudizio negativo della critica "ma me ne sono fregata ogni volta".

Il rapporto con le droghe e col sesso

Ma ha veramente provato tutto? Per quanto riguarda le droghe, la cantante nega: "No, tutte no, non sono scema: la cocaina e l’eroina me le sono risparmiate, volevo divertirmi, con l’hashish, con gli acidi magari, ma il gusto dell’autodistruzione non mi ha mai tentato. E, specie l’eroina, quanti danni ha fatto alla mia generazione" racconta al quotidiano di via Solferino, mentre sul sesso (nella canzone canta "Ho fatto le orge e l'autostop") glissa e preferisce portare l'attenzione all'amore, ai suoi cinque matrimoni "ma sono stata innamorata di tutti gli uomini con cui sono stata, forse perché erano quasi sempre dei musicisti, con ognuno provavamo una sintonia innata".

I messaggi con madonna e l'amore per Lucio Corsi

Poi ovviamente ci sono gli incontri che ha avuto durante la sua carriera, in quella Roma degli anni '70, il Piper, la Dolce vita: c'è stata quella corsa per le strade della Capitale in 500 assieme a Jimi Hendrix "pieni di fumo", con una pattuglia della Polizia che li fermò riconoscendo lei e non lui, quindi facendoli andare via. Ha incontrato i Rolling Stones, stringendo amicizia in particolare Keith Richards e Anita Pallenberg che era la sua compagna di allora, mentre oggi parla con Madonna su Instagram ("Mi ha cercato lei: chattiamo spesso, ci raccontiamo le nostre vite e avremmo voglia di incontrarci, sarebbe bellissimo"). E Pravo racconta anche di essere pazza (sic) di Lucio Corsi ("Meravigliosa inventiva, testi splendidi") e si dice "single per scelta" perché, conclude: "Sono tempi difficili per innamorarsi, questi, e alla mia età non ho più niente da chiedere".