È morto Walter Martino a 71 anni: batterista e fondatore dei Goblin, autori della colonna sonora di Profondo Rosso

È morto Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, tra gli autori della colonna sonora di Profondo Rosso, film di Dario Argento. Figlio di Bruno Martino, aveva 71 anni.

Walter Martino dei Goblin

È morto Walter Martino, batterista, co-fondatore dei Goblin, la band prog italiana famosa in tutto il mondo anche per la colonna sonora di Profondo Rosso. Ad annunciarlo è la stessa band con un post sui social in cui annunciano la notizia. Martino è stato tra i compositori della colonna sonora del film di Dario Argento, caposaldo della storia del cinema mondiale anche grazie al tema musicale della band: "Walter è stato una figura fondamentale nella storia della band e della musica che ha accompagnato alcune delle pagine più iconiche del cinema italiano", si legge nella nota ufficiale del gruppo che aveva fondato insieme a Claudio Simonetti, Massimo Morante e Fabio Pignatelli.

La band ricorda "il suo talento, la sua sensibilità musicale e il suo spirito creativo" che "hanno contribuito in modo determinante a definire il suono dei Goblin". I membri della band sottolineano come oltre a perdere un grande musicista, abbiano perso soprattutto "un amico e un compagno di viaggio, con cui abbiamo condiviso musica e momenti importanti del nostro percorso. In questo momento di grande tristezza ci stringiamo alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene". Il musicista è morto lo scorso 7 marzo all'ospedale di Livorno. Nato a Milano il 18 aprile 1953, era figlio di Bruno Martino, celebre pianista, cantante e compositore, autore di uno degli standard della musica mondiale, "Estate".

Martino è cresciuto a Roma e oltre ai Goblin ha suonato in band come Il Ritratto di Dorian Gray, Seconda generazione, Reale Accademia di Musica, Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, I Libra, Banco del Mutuo Soccorso. Il successo rimarrà sempre legato, anche a livello mondiale, a uno dei temi più noti della cinematografia internazionale, ovvero "Profondo Rosso" che nel 1975 fu distribuito al cinema. Ma il suo legame con il cinema non finisce lì, anzi, tre anni dopo, per esempio, assieme ai Libra ha composto le musiche di "Schock", l'ultimo film di un altro caposaldo del cinema italiano, ovvero Mario Bava.

In quegli anni comincia una lunga carriera da turnista suonando con alcuni tra i più grandi cantanti italiani di sempre. Martino, infatti, collaborò con Mia Martini, Alan Sorrenti, Claudio Baglioni, Rino Gaetano, Antonello Venditti, Loredana Bertè e Renato Zero, ma anche con artisti internazionali. Martino ha collaborato anche a musiche per teatro e balletti oltre a molte colonne sonore per spot pubblicitari. Negli anni 90 fonda la Percussion System School e ha organizzato per anni il Concorso nazionale per batteristi e percussionisti non professionisti, oltre a essere il primo ad aver creato un videometodo per batteria, realizzato in Italia e pubblicato nel '93. Era sposato dal gennaio 2015 con Roberta Pellegrini, con cui ha avuto una figlia, Violetta Patrizia. Da diversi anni si era trasferito a Portoferraio, sull'isola d'Elba.