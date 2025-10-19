Taylor Swift dona 100mila dollari a una piccola fan con tumore al cervello: il messaggio a sorpresa della cantante

Taylor Swift ha donato circa 85 mila euro per aiutare una piccola fan, Lilah, ha curare il suo tumore al cervello: la donazione è arrivata dopo un video diventato virale su TikTok.

Taylor Swift – ph Matt Winkelmeyer:Getty Images for The Recording Academy

Taylor Swift ha contribuito con una donazione di 100 mila dollari (circa 85 mila euro) alla campagna GoFundMe di una bambina malata di una forma rara e aggressiva di tumore al cervello. "Un abbraccio fortissimo alla mia amica, Lilah! Con amore, Taylor" ha scritto la cantante commentando la donazione che subito, però, è stata notata dai fan della cantante che hanno contribuito in pochissime ore a aumentare le donazioni per la bambina. Ma come è nato tutto? Come ha fatto la cantante ha scoprire che c'era una raccolta benefica per le cure di una bambina da questa forma di tumore?

Tutto è nato quando la madre di Lilah, Katelynn Smoot, ha postato sul suo account TikTok un video in cui la bambina guardava il video di The Fate of Ophelia – una delle canzoni contenute nell'ultimo album della popstar americana "The Life of a Showgirl" – e all'improvviso indica lo schermo esclamando: "Quella è la mia amica!". Sono bastate poche ore affinché il video andasse virale e fosse visto da migliaia di persone tra cui anche la cantante (o qualcuno vicino a lei), portandola a compiere il gesto solidale per contribuire alle cure della bambina.

Lilah con sua madre nel letto d’ospedale

La donazione di Taylor Swift, quindi, ha portato tante persone a cominciare a donare una cifra di 13 dollari, ovvero il numero preferito della cantante e infatti è molto chiaro capire quali sono le donazione delle Swifties. Oggi, due giorni dopo la donazione della popstar, il GoFundMe ha raggiunto la cifra di circa 126 mila euro. Dopo la donazione da 100 mila dollari Smoot ha condiviso un altro video in cui lei e la figlia ballano sulle note di The Life of Ophelia commentando la notizia e ringraziando Swift: "Ti siamo così grati… Non hai idea di cosa significhi per la nostra famiglia". La donna ha anche voluto dimostrare di come sia una Swifties postando un video in cui la si vede incinta di Lilah mentre è a uno dei concerti dell'Eras Tour, raccontando come il nome della bambina poteva anche essere Willow.

La scoperta della malattia di Lilah è avvenuta quando la madre era in travaglio per l'altro figlio. La bambina, infatti, ha avuto una crisi epilettica e quando l'hanno portata in ospedale le hanno fatto una TAC scoprendo una massa cerebrale che si è rivelato un tumore al quarto stadio e pochi giorni dopo è stata sottoposta a un intervento di asportazione della massa tumorale, una forma molto aggressiva che nello scorso anno aveva colpito solo 58 persone negli Usa. La bambina, intanto, prevede ancora settimane di chemio e cure.