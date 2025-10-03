Testo, traduzione e significato di The Fate of Ophelia, Taylor Swift salvata dal fidanzato Kevin Trelce

The Fate of Ophelia di Taylor Swift è la canzone con cui si apre The life of a Showgirl, suo ultimo album: il brano riprende uan delle protagoniste dell’Amleto di Shakespeare facendo un paragone con la propria vita, salvata da un nuovo amore, il fidanzato Trevis Kelce, probabilmente. Ecco testo, traduzione e significato della canzone.

Taylor Swift

Taylor Swift ha pubblicato il nuovo album The life of a showgirl, sicuramente tra i lavori più attesi di quest'anno. Il singolo che lancia l'uscita è stato The fate of Ophelia, brano che apre l'album, con un titolo che fa riferimento – ancora una volta – a Shakespeare e che molto probabilmente, visto anche il testo, è dedicato al suo compagno, il campione di football Kevin Tralce, nel sui podcast annunciò l'uscita del seguito di The Tortured Poets Department. Della canzone sarà pubblicato anche un video che sarà contenuto in "The Official Release Party of a Showgirl" cheracconterà l'album traccia per traccia e sarà trasmesso nelle sale cinematografiche.

Il testo di The fate of Ophelia

I heard you calling on the megaphone

You wanna see me all alone

As legend has it, you are quite the pyro

You light the match to watch it blow

And if you'd never come for me

I might've drowned in the melancholy

I swore my loyalty to me, myself, and I

Right before you lit my sky up

All that time, I sat alone in my tower

You were just honing your powers

Now I can see it all (See it all)

Late one night, you dug me out of my grave and

Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)

Keep it one hundrеd on the land, the sea, thе sky

Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes

Don't care where the hell you been, ‘cause now you're mine

It's ‘bout to be the sleepless night you've been dreaming of

The fate of Ophelia

The eldest daughter of a nobleman

Ophelia lived in fantasy

But love was a cold bed full of scorpions

The venom stole her sanity

And if you'd never come for me (Come for me)

I might've lingered in purgatory

You wrap around me like a chain (Chain), a crown (A crown), a vine (A vine)

Pulling me into the fire

All that time, I sat alone in my tower

You were just honing your powers

Now I can see it all (See it all)

Late one night, you dug me out of my grave and

Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)

Keep it one hundred on the land, the sea, the sky

Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes

Don't care where the hell you been, ‘cause now you're mine

It's ‘bout to be the sleepless night you've been dreaming of

The fate of Ophelia

‘Tis locked inside my memory

And only you possess the key

No longer drowning and deceived

All because you came for me

Locked inside my memory

And only you possess the key

No longer drowning and deceived

All because you came for me

All that time, I sat alone in my tower

You were just honing your powers

Now I can see it all (I can see it all)

Late one night, you dug me out of my grave and

Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)

Keep it one hundred on the land, the sea, the sky

Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes

Don't care where the hell you been, ‘cause now you're mine

It's ‘bout to be the sleepless night you've been dreaming of

The fate of Ophelia

You saved my heart from the fate of Ophelia

La traduzione di The Fate of Ophelia

Ti ho sentito chiamare con il megafono

Vuoi vedermi da sola

Le leggende dicono che tu sia proprio un piromane

Accendi il fiammifero per guardare l'esplosione

E se tu non fossi mai venuto a prendermi

Forse sarei annegata nella malinconia

Avevo giurato fedeltà a me, me stessa e io

Un momento prima che tu illuminassi il mio cielo

Tutto quel tempo, seduta da sola nella mia torre

Tu stavi solo affinando i tuoi poteri

Ora vedo ogni cosa (Vedo ogni cosa)

Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e

Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia (Ofelia)

Resto al cento per cento sulla terra, il mare, il cielo

Giuro fedeltà alle tue mani, alla tua squadra, alle tue vibrazioni

Non m'importa dove diavolo sei stato, perché ora sei mio

Sarà la notte insonne che hai sempre sognato

Il destino di Ofelia

La figlia maggiore di un nobiluomo

Ofelia viveva nella fantasia

Ma l'amore era un letto freddo pieno di scorpioni

Il veleno le rubò il buonsenso

E se tu non fossi mai venuto a prendermi

Forse sarei rimasta nel purgatorio

Mi avvolgi come una catena, una corona, una vite

Trascinandomi verso il fuoco

Tutto quel tempo, seduta da sola nella mia torre

Tu stavi solo affinando i tuoi poteri

Ora vedo ogni cosa (Vedo ogni cosa)

Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e

Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia (Ofelia)

Resto al cento per cento sulla terra, il mare, il cielo

Giuro fedeltà alle tue mani, alla tua squadra, alle tue vibrazioni

Non m'importa dove diavolo sei stato, perché ora sei mio

Sarà la notte insonne che hai sempre sognato

Il destino di Ofelia

È rinchiuso nella mia memoria

E solo tu possiedi la chiave

Non sto più annegando né son più ingannata

Tutto grazie a te che sei venuto a prendermi

Rinchiuso nella mia memoria

E solo tu possiedi la chiave

Non sto più annegando né son più ingannata

Tutto grazie a te che sei venuto a prendermi

Tutto quel tempo, seduta da sola nella mia torre

Tu stavi solo affinando i tuoi poteri

Ora vedo ogni cosa (Vedo ogni cosa)

Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e

Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia (Ofelia)

Resto al cento per cento sulla terra, il mare, il cielo

Giuro fedeltà alle tue mani, alla tua squadra, alle tue vibrazioni

Non m'importa dove diavolo sei stato, perché ora sei mio

Sarà la notte insonne che hai sempre sognato

Il destino di Ofelia

Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia

Il significato di The fate of Ophelia

La canzone, scritta e prodotta dalla stessa cantautrice assieme a Max Martin e Shellback parte dal mito di Ofelia, protagonista dell'Amleto di William Shakespeare, che a un certo punto, nel famoso monologo, si definisce "la più infelice e derelitta delle donne". La sua storia è quella che la vede vittima degli eventi, innamorata delusa di Amleto che ucciderà anche suo padre, portandola alla pazzia, morendo annegata. Insomma, una tragedia che Swift paragona a quello che sarebbe potuto succederle se non fosse arrivata un uomo, Kelce, a salvarla: "E se tu non fossi mai venuto a prendermi forse sarei annegata nella malinconia" e dopo canta "Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia". Swift fa riferimento ai suoi fidanzati passati dicendo che "l'amore era un letto freddo pieno di scorpioni" e che a Ofelia rubò il buonsenso "E se tu non fossi mai venuto a prendermi forse sarei rimasta nel purgatorio".

I riferimenti di Swift a Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce – ph Charlie Riedel

Fin da subito i riferimenti della canzone sembrano portare a Kelce che non l'ha contattata tramite il suo team, come avrebbero fatto tutti, ma dichiarandolo a tutti, mentre il secondo verso fa riferimento alla voglia di vederla da sola, senza tutto il clamore che i due si portano appresso. A un certo punto Swift giura fedeltà alle sue mani (molto più grandi delle sue) e alla sua squadra (i Kansas City Chiefs di cui la cantante è fan), anche se qualche verso prima faceva riferimento a come avesse giurato fedeltà solo a se stessa, "proprio prima che tu illuminassi il mio cielo" dice riferendosi al momento in cui si sono incontrati.