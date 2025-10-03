Testo, traduzione e significato di The Fate of Ophelia, Taylor Swift salvata dal fidanzato Kevin Trelce
Taylor Swift ha pubblicato il nuovo album The life of a showgirl, sicuramente tra i lavori più attesi di quest'anno. Il singolo che lancia l'uscita è stato The fate of Ophelia, brano che apre l'album, con un titolo che fa riferimento – ancora una volta – a Shakespeare e che molto probabilmente, visto anche il testo, è dedicato al suo compagno, il campione di football Kevin Tralce, nel sui podcast annunciò l'uscita del seguito di The Tortured Poets Department. Della canzone sarà pubblicato anche un video che sarà contenuto in "The Official Release Party of a Showgirl" cheracconterà l'album traccia per traccia e sarà trasmesso nelle sale cinematografiche.
Il testo di The fate of Ophelia
I heard you calling on the megaphone
You wanna see me all alone
As legend has it, you are quite the pyro
You light the match to watch it blow
And if you'd never come for me
I might've drowned in the melancholy
I swore my loyalty to me, myself, and I
Right before you lit my sky up
All that time, I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (See it all)
Late one night, you dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundrеd on the land, the sea, thе sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don't care where the hell you been, ‘cause now you're mine
It's ‘bout to be the sleepless night you've been dreaming of
The fate of Ophelia
The eldest daughter of a nobleman
Ophelia lived in fantasy
But love was a cold bed full of scorpions
The venom stole her sanity
And if you'd never come for me (Come for me)
I might've lingered in purgatory
You wrap around me like a chain (Chain), a crown (A crown), a vine (A vine)
Pulling me into the fire
All that time, I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (See it all)
Late one night, you dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundred on the land, the sea, the sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don't care where the hell you been, ‘cause now you're mine
It's ‘bout to be the sleepless night you've been dreaming of
The fate of Ophelia
‘Tis locked inside my memory
And only you possess the key
No longer drowning and deceived
All because you came for me
Locked inside my memory
And only you possess the key
No longer drowning and deceived
All because you came for me
All that time, I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (I can see it all)
Late one night, you dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundred on the land, the sea, the sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don't care where the hell you been, ‘cause now you're mine
It's ‘bout to be the sleepless night you've been dreaming of
The fate of Ophelia
You saved my heart from the fate of Ophelia
La traduzione di The Fate of Ophelia
Ti ho sentito chiamare con il megafono
Vuoi vedermi da sola
Le leggende dicono che tu sia proprio un piromane
Accendi il fiammifero per guardare l'esplosione
E se tu non fossi mai venuto a prendermi
Forse sarei annegata nella malinconia
Avevo giurato fedeltà a me, me stessa e io
Un momento prima che tu illuminassi il mio cielo
Tutto quel tempo, seduta da sola nella mia torre
Tu stavi solo affinando i tuoi poteri
Ora vedo ogni cosa (Vedo ogni cosa)
Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e
Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia (Ofelia)
Resto al cento per cento sulla terra, il mare, il cielo
Giuro fedeltà alle tue mani, alla tua squadra, alle tue vibrazioni
Non m'importa dove diavolo sei stato, perché ora sei mio
Sarà la notte insonne che hai sempre sognato
Il destino di Ofelia
La figlia maggiore di un nobiluomo
Ofelia viveva nella fantasia
Ma l'amore era un letto freddo pieno di scorpioni
Il veleno le rubò il buonsenso
E se tu non fossi mai venuto a prendermi
Forse sarei rimasta nel purgatorio
Mi avvolgi come una catena, una corona, una vite
Trascinandomi verso il fuoco
Tutto quel tempo, seduta da sola nella mia torre
Tu stavi solo affinando i tuoi poteri
Ora vedo ogni cosa (Vedo ogni cosa)
Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e
Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia (Ofelia)
Resto al cento per cento sulla terra, il mare, il cielo
Giuro fedeltà alle tue mani, alla tua squadra, alle tue vibrazioni
Non m'importa dove diavolo sei stato, perché ora sei mio
Sarà la notte insonne che hai sempre sognato
Il destino di Ofelia
È rinchiuso nella mia memoria
E solo tu possiedi la chiave
Non sto più annegando né son più ingannata
Tutto grazie a te che sei venuto a prendermi
Rinchiuso nella mia memoria
E solo tu possiedi la chiave
Non sto più annegando né son più ingannata
Tutto grazie a te che sei venuto a prendermi
Tutto quel tempo, seduta da sola nella mia torre
Tu stavi solo affinando i tuoi poteri
Ora vedo ogni cosa (Vedo ogni cosa)
Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e
Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia (Ofelia)
Resto al cento per cento sulla terra, il mare, il cielo
Giuro fedeltà alle tue mani, alla tua squadra, alle tue vibrazioni
Non m'importa dove diavolo sei stato, perché ora sei mio
Sarà la notte insonne che hai sempre sognato
Il destino di Ofelia
Hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia
Il significato di The fate of Ophelia
La canzone, scritta e prodotta dalla stessa cantautrice assieme a Max Martin e Shellback parte dal mito di Ofelia, protagonista dell'Amleto di William Shakespeare, che a un certo punto, nel famoso monologo, si definisce "la più infelice e derelitta delle donne". La sua storia è quella che la vede vittima degli eventi, innamorata delusa di Amleto che ucciderà anche suo padre, portandola alla pazzia, morendo annegata. Insomma, una tragedia che Swift paragona a quello che sarebbe potuto succederle se non fosse arrivata un uomo, Kelce, a salvarla: "E se tu non fossi mai venuto a prendermi forse sarei annegata nella malinconia" e dopo canta "Una notte sul tardi mi hai disseppellita dalla mia tomba e hai salvato il mio cuore dal destino di Ofelia". Swift fa riferimento ai suoi fidanzati passati dicendo che "l'amore era un letto freddo pieno di scorpioni" e che a Ofelia rubò il buonsenso "E se tu non fossi mai venuto a prendermi forse sarei rimasta nel purgatorio".
I riferimenti di Swift a Kelce
Fin da subito i riferimenti della canzone sembrano portare a Kelce che non l'ha contattata tramite il suo team, come avrebbero fatto tutti, ma dichiarandolo a tutti, mentre il secondo verso fa riferimento alla voglia di vederla da sola, senza tutto il clamore che i due si portano appresso. A un certo punto Swift giura fedeltà alle sue mani (molto più grandi delle sue) e alla sua squadra (i Kansas City Chiefs di cui la cantante è fan), anche se qualche verso prima faceva riferimento a come avesse giurato fedeltà solo a se stessa, "proprio prima che tu illuminassi il mio cielo" dice riferendosi al momento in cui si sono incontrati.