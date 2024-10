Taylor Swift dona 5 milioni di dollari alle comunità colpite dalla distruzione degli uragani Helene e Milton

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Taylor Swift ha fatto una donazione da 5 milioni di dollari per aiutare le comunità colpite dagli uragani Helene e Milton. A comunicarlo è un'organizzazione benefica la Feeding America, che ha condiviso le parole del suo CEO, Claire Babineaux-Fontenot, in cui ringrazia la cantante per il suo gesto.

Il ringraziamento per la donazione di Taylor Swift

Nel messaggio di ringraziamento diffuso dall'ente benefico, si sottolinea come i fondi arrivati siano destinati alla distribuzione di beni di prima necessità, come cibo, acqua pulita e rifornimenti di altro genere che possano aiutare le comunità colpite a riprendersi. Nel post si legge:

Siamo incredibilmente grati a Taylor Swift per la sua generosa donazione di 5 milioni di dollari per gli sforzi di soccorso dopo gli uragani Helene e Milton. Questo contributo aiuterà le comunità a ricostruire e riprendersi, fornendo cibo essenziale, acqua pulita e rifornimenti alle persone colpite da queste tempeste devastanti. Insieme, possiamo avere un impatto reale nel supportare le famiglie mentre affrontano le sfide future. Grazie, Taylor, per essere al nostro fianco per porre fine alla fame e per aiutare le comunità bisognose.

I danni provocati dagli uragani Helene e Milton

Lo scorso 27 settembre l'uragano Helene, che ha colpito Florida e Georgia, ha provocato tre morti, oltre a devastare intere cittadine al suo passaggio, lasciando le abitazioni senza elettricità. La tempesta, però, ha perso potenza lungo il tragitto ed è stata declassata da un quarto a un primo livello, ma come è stato dichiarato dall'US National Hurricane Center, pur essendo diminuita la pericolosità, è certo che siano riportati danni a case e autovetture. Le coste meridionali degli Stati Uniti attendono, intanto, l'arrivo dell'uragano Milton. In Florida ci sono i primi morti e circa 2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità, anche in questo caso la categoria a 2 dalla 5, è stato preceduto da piogge torrenziali e diversi tornado. Le autorità, però, affermano che "il peggio deve ancora arrivare".