video suggerito

Giacomo, l’italiano dentro l’uragano Milton: “Niente luci, l’acqua entra in casa: sono ore difficili” Giacomo Sanvitale vive e studia negli Stati Uniti. Qui gioca a calcio per il Southeastern, la squadra del suo college, e spera di essere chiamato nelle leghe più importanti del Paese. Tra gli italiani che stanno raccontando sui social cosa sta succedendo in Florida è quello più vicino al centro dell’uragano Milton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1.034 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giacomo Sanvitale è uno degli italiani che in questo momento si trovano negli Stati Uniti, in mezzo ai territori colpiti dall’uragano Milton. Il presidente Joe Biden lo ha definito “la tempesta del secolo”, anche se dalle ultime stime sembra sia passato da categoria 5 a categoria 1. Impressionanti i video dei tornando che stanno spazzando la Florida. In tutto questo Giacomo si trova proprio in uno dei territori più colpiti. Vive vicino a Tampa, in Florida. Sui social ha un discreto seguito: solo su Instagram ha circa 120.000 follower, molti arrivati in questi giorni proprio per seguire i suoi racconti su quello che sta succedendo.

I suoi ultimi contenuti sono di un paio di ore fa. Mostra la sua casa al buio, la corrente staccata e l’acqua che sta iniziando a infiltrarsi dalle finestre e dalle porte: “Siamo ufficialmente al buio, stiamo usando le candele. Un po’ di acqua sta entrando in casa. Sarà una notte pesante l’uragano penso sia sopra di noi. Senza luce, senza nulla. Speriamo bene”.

Perché Giacomo Sanvitale vive in Florida

Giacomo studia al college e gioca in una squadra di calcio locale. Originario di Saronno, provincia di Milano, uno dei motivi che lo hanno portato negli Stati Uniti è proprio il calcio, come aveva raccontato a Radio Dee Jay: “Gioco per il

, la squadra del college. Se giochi bene, a fine anno c’è il draft e la squadra di MLS ti viene a prendere”.

Gli italiani che stanno raccontando l’uragano sui social

Giacomo non è il solo italiano a raccontare cosa sta succedendo in Florida. A Orlando c’è anche Alessandro Della Giusta, un creator molto seguito sui social. Anche lui ha mostrato quello che sta succedendo in queste ore anche se a Orlando l’impatto dell’uragano è più leggero rispetto a Tampa. Nelle sue storie si vedono le piogge che spazzano le strade ma nelle case sembra esserci ancora corrente elettrica.

C’è anche un’altra famiglia di italiani in Florida. Il loro account si chiama Magnagati in America, sono una famiglia di Vicenza che si è trasferita negli Stati Uniti dopo aver vinto la lotteria della Green Card, ufficialmente Diversity Immigrant Visa. In pratica è un concorso ad estrazione che permette di vincere una Green Card per gli Stati Uniti, un visto permanente per vivere e lavorare.

A giudicare dai video, per loro la situazione è molto più serena. Anzi. In uno degli ultimi contenuti mostrano cosa sta succedendo nei supermercati della Florida, con migliaia di persone che si precipitano a fare provviste. L’affluenza è talmente alta che non si trovano più carrelli. Il video serve giusto a documentare la situazione. Loro, spiegano, hanno già la dispensa piena da giorni.