Quando arriverà in Florida l'uragano Milton e quale sarà la sua potenza L'uragano Milton raggiungerà la costa della Florida, in particolare Tampa, tra questa sera e domani mattina. I venti toccheranno punte di 210 chilometri orari. Biden invita la popolazione a mettersi in salvo: "È una questione di vita o di morte, evacuate ora".

A cura di Davide Falcioni

Quando arriverà l'uragano Milton sulle coste della Florida? E quale sarà il suo impatto una volta giunto sulla terraferma? Sono le domande che milioni di cittadini statunitensi si stanno ponendo in queste ore e alle quali ha provato a fornire una risposta National Hurricane Center (NHC). Alle 11 italiane – le 5 del mattino in Florida – la tempesta si trovava a circa 480 chilometri a sud-ovest della città di Tampa e si stava spostando a una velocità di circa 25 chilometri orari.

Nel centro dell'uragano – ancora di categoria 5, quella più alta secondo la scala Saffir-Simpson – le raffiche di vento toccavano però punte di 250 chilometri orari. Se rimarranno tali la loro violenza sarà distruttiva su edifici, mezzi di trasporto e ovviamente anche su eventuali persone che non si siano messe nel frattempo in salvo. Per questo ieri ieri Joe Biden ha esortato tutti ad evacuare le città "ora, ora, ora. È una questione di vita o di morte e non è un'iperbole".

Tra stasera e domani mattina l'uragano Milton arriverà in Florida

"Secondo le previsioni, il centro di Milton si sposterà oggi attraverso il Golfo del Messico orientale, toccherà terra lungo la costa centro-occidentale della Florida in tarda serata o giovedì mattina presto e si sposterà al largo della costa orientale della Florida sull'Oceano Atlantico occidentale giovedì pomeriggio", ha affermato l'NHC. Le previsioni ufficiali indicano che Milton raggiungerà la categoria 4 in serata, con venti che raggiungeranno anche i 210 chilometri orari. I margini più esterni del tornado hanno già iniziato a lambire la Florida e si prevede che le condizioni peggioreranno in tutto lo stato nel corso della giornata. La costa occidentale, soprattutto Tampa, sarà la più colpita. A Miami, capitale dello stato, i venti saranno fortunatamente meno intensi.

Allestiti decine di rifugi, code in autostrada per mettersi in salvo dall'uragano

I fenomeni atmosferici saranno estremamente violenti. Per questa ragione le autorità della Florida stanno continuando a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo in luoghi sicuri. Attualmente sono stati aperti decine rifugi, altri sono in via di allestimento, ma decine di migliaia di persone hanno scelto di mettersi in viaggio e si stanno riversando sulle autostrade, a riprova che "le persone stanno prendendo i nostri avvertimenti molto seriamente", ha dichiarato Jodie Fiske, responsabile della sicurezza pubblica della contea di Manatee.

Intanto il Tampa General Hospital è determinato a restare aperto nonostante l'uragano Milton e sta adottando diverse misure per proteggere le sue strutture, tra cui l'erezione di una barriera anti-inondazione attorno al campus sulle isole Davis. La barriera, nota come AquaFence, è una struttura impermeabile realizzata per resistere a mareggiate fino a 5 metri sopra il livello del mare ed ha già protetto con successo la struttura dalle acque alluvionali dell'uragano Helene circa due settimane fa.