video suggerito

La Florida si prepara all’impatto con l’uragano Milton. Biden: “Fuggite, questione di vita o di morte” L’impatto dell’uragano Milton con la Florida si annuncia devastante. Biden: “È una questione di vita o di morte e non è un’iperbole. Evacuate ora, ora, ora”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'uragano Milton – classificato di categoria 5, la più alta della scala di misurazione di questi fenomeni meteo estremi – si appresta ad abbattersi sulla Florida e l'impatto con le città dello stato meridionale degli USA si preannuncia devastante. Non a caso ieri il presidente Joe Biden, che per l'occasione ha deciso di annullare i viaggi previsti in Germania e Angola, ha messo in guardia la popolazione e implorato i residenti di fuggire da quello che ha avvertito potrebbe essere il peggior disastro naturale che abbia colpito lo stato in un secolo. "È una questione di vita o di morte e non è un'iperbole", ha dichiarato Biden dalla Casa Bianca, esortando coloro che hanno l'ordine di andarsene a "evacuare ora, ora, ora".

In molti si sono messi in auto per fuggire da Tampa Bay, mentre molti altri hanno hanno deciso di rimanere nelle loro case ed hanno trascorso gli ultimi giorni a cercare di rafforzare le strutture degli edifici, che in alcuni casi rischiano di essere spazzati via dalla furia del ciclone. Milton è attualmente una tempesta di categoria cinque, con venti che stanno raggiungendo i 270 chilometri orari. Si prevede che colpirà con tutta la sua forza mercoledì sera (ora della Florida), meno di due settimane dopo che lo stato è stato colpito dal devastante uragano Helene. L'esperto di uragani Michael Lowry ha avvertito che nell'area di Tampa, che ospita circa tre milioni di persone, l'ondata di tempesta di Milton “potrebbe raddoppiare i livelli di tempesta osservati due settimane fa durante Helene”.

Secondo la scala Saffir-Simpson, un uragano di categoria 5 causa danni gravissimi agli edifici, che possono anche portare al loro abbattimento; completa distruzione di tutte le strutture mobili e completo abbattimento di alberi, insegne, cartelli stradali. Estese inondazioni nelle zone costiere, che possono superare l'altezza di 6 metri oltre il livello normale. È questa la ragione per cui in questi casi è richiesta l'evacuazione massiva di tutti i residenti delle zone costiere pianeggianti.

Il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, nel corso di una conferenza stampa ha elencato tutte le città e le contee a rischio. "Fondamentalmente l'intera parte della penisola della Florida è sotto un qualche tipo di allerta o di avvertimento", ha detto. Le compagnie aeree hanno messo a disposizione voli extra da Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota, poiché le autostrade sono intasate dal traffico in fuga e le stazioni di servizio hanno esaurito il carburante.