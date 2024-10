video suggerito

Uragano Milton, rischiano di morire annegati in casa: madre e quattro figli salvati da una giornalista La famiglia è rimasta rinchiusa in casa in Florida per una notte intera mentre l'acqua era penetrata all'interno. "Pensavo che io e i bambini saremmo morti annegati", dice la donna.

A cura di Giovanni Turi

Una donna e i quattro figli salvati dall'uragano Milton in Florida

"Credo che io e i bambini moriremo annegati". Sono le parole di Amber Henry al telefono con la madre mentre la sua casa veniva inghiottita dall'acqua di minuto in minuto. Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre gli effetti dell'uragano Milton stavano per non lasciare scampo alla famiglia di Lakeland, nella contea di Polk in Florida. Ma a sventare il peggio è stata un intervento di una troupe televisiva che ha salvato la famiglia, composta dalla donna e i quattro figli.

L'incubo è iniziato alle 21 di mercoledì ed è terminato alle cinque del mattino del giorno successivo. Ai residenti della zona era stato comunicato di ripararsi nelle proprie residenze. Verso le 22 l'acqua è penetrata in casa. La donna ha deciso di raccoglierla e versarla nello scarico, "ma poi l'acqua in casa ci ha letteralmente divorato", racconta. A questo si è aggiunto il timore di finire tutti folgorati, visto che il trasformatore si era spento bruscamente.

Sono così partiti tentativi di telefonate ai soccorsi "per ore", che avrebbero risposto di non poter raggiungere l'abitazione per le condizioni meteo avverse. Ma anche alle forze dell'ordine. Che, "però, mi hanno detto che non c'era l'obbligo di evacuazione e che io e i miei figli saremmo stati bene. Ma non è stato questo il caso", continua Henry nella sua testimonianza alla Cnn. La preoccupazione era palpabile. Addirittura, la figlia più grande, 11 anni da compiere tra un mese, avrebbe riferito alla madre di "non voler morire per il mio compleanno".

Nel frattempo, il livello dell'acqua in casa continuava a salire. Prima fino alle ginocchia, poi sopra la vita della donna. Il frigorifero ha iniziato a galleggiare in giro per la casa. E i cinque hanno cercato di mettersi in salvo. In un primo momento salendo sopra il cucinotto dell'abitazione. Dopodiché, Henry ha portato i figli nella casa dei vicini, al piano superiore.

Aprendo la finestra, la donna si è accorta di una troupe televisiva, quella dell'emittente WFLA, lì vicino. E ha iniziato così a sbracciarsi e a urlare richieste di aiuto. "Ho visto delle figure in piedi in mezzo alla strada e ho capito che erano la mia benedizione – racconta Henry -. Ho gridato: ‘Ho quattro figli. Ora sono lì dentro. Sono spaventati".

Ad accorgersene è stata la giornalista Beth Rousseau. "Era terrorizzata", riporta. Pochi minuti dopo è arrivato un uomo a bordo di una Jeep, il quale ha illuminato la strada con gli abbaglianti per consentire le operazioni di salvataggio della famiglia. La madre e i quattro figli sono così riusciti a districarsi nell'acqua e a fuggire in sicurezza dall'abitazione. Ora si trovano al sicuro in un rifugio.

Tuttavia, Henry è ancora molto segnata da quel che è accaduto. "Non abbiamo più nulla – dice -. L'unica cosa che avevamo erano i vestiti bagnati addosso. Ho perso i nostri numeri per la previdenza sociale, i certificati di nascita, tutto. Ora viviamo giorno per giorno e dovremo ricominciare la nostra intera vita da capo".