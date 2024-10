video suggerito

L’Uragano Milton devasta la Florida, almeno 15 i morti: ancora 2,6 milioni di persone senza elettricità È salito a 15 il bilancio dei morti del passaggio del devastante uragano Milton in Florida: almeno mille persone salvate, tra cui una mamma e i suoi 4 figli. Ancora oltre 2,6 milioni di utenti senza elettricità. A St. Petersburg scoperchiato il tetto dello stadio a causa delle forti raffiche di vento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uragano Milton ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Florida conta i danni dopo il passaggio del devastante uragano Milton. La super tempesta ha toccato terra mercoledì sera vicino a Siesta Key, per poi passare da categoria 3 a categoria 1, non prima di aver distrutto case, strade, alberi ed edifici. Il bilancio delle vittime è salito a quota 15 morti, secondo l'ultimo aggiornamento della CNN. Ma secondo il governatore Ron DeSantis ce ne potrebbero essere molti di più.

I numeri dell'uragano sono impressionanti. Finora sono state salvate quasi mille persone, sempre secondo il governatore DeSantis, con migliaia di volontari e forze dell'ordine a lavoro in tutto lo Stato. In un episodio in particolare una troupe di giornalisti ha salvato una madre single e i suoi 4 figli rimasti intrappolati nelle acque alluvionali per 7 ore.

Ancora oltre 2,6 milioni di utenti in tutta la Florida sono ancora senza corrente elettrica, seppur in calo rispetto ai 3,2 milioni del primo pomeriggio, secondo PowerOutage.us. La percentuale più alta di cittadini senza corrente si trova nella contea di Highlands nella Florida centrale, dove oltre l'88% dei clienti è al buio, e lungo la costa del Golfo dello Stato. Oltre il 70% delle famiglie e delle aziende è senza corrente elettrica nella contea di Hillsborough.

Tra le situazioni più drammatiche, oltre a Sarasota e Fort Myers, c'è quella di St. Petersburg, appartenente alla Baia di Tampa, dove non pioveva così da anni. Riprese di droni hanno mostrato una gru cadere da un grattacielo e schiantarsi contro un altro edificio a causa delle raffiche di vento attorno ai 180 km l'ora, mentre il tetto dello stadio è stato letteralmente scoperchiato.

Il tetto dello stadio di St. Petersburg scoperchiato da Milton (LaPresse).

Sempre a St. Petersburg si sta lavorando per riparare 30 condotte idriche distrutte dagli alberi caduti. L'acqua potabile è stata ripristinata, ma non sarà utilizzabile fino a lunedì. I residenti dovrebbero far bollire l'acqua prima di consumarla, per almeno un minuto, secondo il CDC, ma rimane sicura per lavarsi le mani e farsi la doccia.

Ancora, nella contea di Orange, le autorità hanno esortato i residenti ad astenersi dal nuotare nei laghi e nei fiumi a causa degli alti livelli dell'acqua e del potenziale di contaminazione. St. Lucie, una delle località più colpite sulla costa orientale della Florida, dove si sono registrati sei decessi, ha visto diversi tornado in una finestra temporale di soli 90 minuti, durante la quale circa 900 chiamate di soccorso sono arrivate alle forze dell'ordine, ha affermato giovedì l'amministratore della contea George Landry.