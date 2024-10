L’aereo nella tempesta e la barca in balia di enormi onde: i primi video dell’uragano Milton I primi video che immortalano gli effetti del distruttivo uragano Milton prima che tocchi terra in Florida mercoledì sera ora locale, la notte in Italia. Un aereo del servizio meteorologico Usa sbalzato via e un peschereccio in balia delle fortissime onde. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un aereo cargo che sobbalza violentemente in preda a venti tempestosi e fortissime turbolenze, che sbalzano via tutto all'intero del velivolo, mentre una barca da pesca è in balia del mare in tempesta con onde enormi. Sono i primi video che immortalano gli effetti del distruttivo uragano Milton prima che tocchi terra in Florida mercoledì sera ora locale, la notte in Italia.

Il primo filmato registra i membri della National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense, noti anche come "cacciatori di uragani", che a bordo del loro velivolo hanno sorvolato l'uragano martedì mentre si dirigeva verso la costa occidentale della Florida. I ricercatori si sono inoltrati verso l'uragano per raccogliere dati e condurre ricerche fondamentali per tutti tra cui la previsione del percorso dell'uragano e della sua futura forza.

Un assaggio lo hanno avuto proprio a bordo quando l'aereo un Lockheed WP-3D Orion, un velivolo fortemente modificato e dotato di numerose apparecchiature per il compito di raccolta di informazioni atmosferiche, ha iniziato a sobbalzare e tutto a bordo è stato scaraventato via. Pochissimi minuti ma che, per chi era a bord,o probabilmente sono sembrati un'eternità con ogni cosa volata via e gli operatori costretti a mettersi al sicuro.

Dopo circa due minuti frenetici, l'aereo è entrato in un zona più calma e a bordo hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. I dati raccolti sono serviti al NOAA per stabilire rotta e velocità dell'uragano Milton. Secondo l'ultimo bollettino, entro oggi pomeriggio i venti inizieranno ad aumentare lungo la costa ovest della Florida con l'avvicinamento dell'Uragano. Milton si sposterà attraverso il Golfo del Messico orientale, facendo approdo lungo la costa centro-occidentale della Florida stasera o giovedì mattina presto. Una svolta verso nord-est è prevista per stasera. Una svolta verso est-nordest e est è prevista per giovedì e venerdì.

"I venti massimi sono vicini a 155 km/h con raffiche di vento più alte. Milton è un uragano di categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson Hurricane Wind. Milton dovrebbe rimanere un uragano estremamente pericoloso quando raggiungerà la costa centro-occidentale della Florida stasera. I venti di forza uragano si estendono verso l'esterno fino a 30 miglia dal centro e i venti di forza tropicale si estendono fino a 125 miglia" spiegano dal NOAA

Proprio sul golfo del Messico un peschereccio ha ripreso la coda dell'uragano. Un video mostra una barca da pesca al largo dalla città di Celestún, nello Yucatan, in Messico, scossa dai venti e dalle onde altissime. Gli occupanti del peschereccio fortunatamente sono riusciti a tornare a terra sani e salvi. In queste ore intanto supercelle e tornado scatenate dall'uragano Milton stanno iniziando a spazzare tutta la penisola della Florida meridionale.