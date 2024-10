Uomo aggrappato al frigo in mare e 14enne stretto al recinto, i salvataggi dei sopravvissuti all’uragano Milton I soccorsi in Florida dopo il passaggio dell’uragano Milton. Un uomo era in mare aggrappato a una cella frigorifera, un 14enne recuperato mentre si teneva a un recinto tra le acque alluvionali che avevano invaso la sua cittadina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uragano Milton ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un uomo appollaiato su un frigo che galleggiava in mare, un altro rinchiuso nella sua barca miracolosamente risparmiata dalla tempesta e un ragazzino aggrappato a un pezzo di recinzione per sfuggire all’inondazione. Sono solo alcuni dei sopravvissuti che si sono salvati in modi miracolosi dall’uragano Milton in Florida e poi sono stati recuperati dai soccorsi dopo il passaggio della devastante tempesta che ha portato morte e distruzione nello stato americano.

Un ragazzo adolescente di 14 anni ad esempio è stato individuato e salvato dai soccorritori dalle acque alluvionali dell'uragano Milton mentre galleggiava su un pezzo di recinzione nella contea di Hillsborough e attorno a lui aveva solo acqua e detriti. Il ragazzino ha attirato l'attenzione degli agenti che pattugliavano le acque alluvionali. In un video pubblicato sui social dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough, si vedono gli agenti che si aggirano su una barca in cerca di eventuali persone in quello che un tempo era la cittadina e che sembra un fiume. Si imbattono nel ragazzino che galleggiava sui detriti, recuperandolo poco dopo. Finora, fortunatamente non sono state segnalate vittime nella contea, secondo il capo dei vigili del fuoco.

La guardia costiera statunitense addirittura ha salvato un uomo che galleggiava su un frigorifero in mezzo al mare. L'equipaggio di un elicottero della Guardia Costiera ha individuato e soccorso l’uomo nel Golfo del Messico dove era stato trascinato via dalla tempesta. Il sopravvissuto a Milton era rimasto aggrappato a una ghiacciaia che galleggiava in acqua dopo che la sua barca da pesca era stata distrutta dalla forza dell’uragano. Secondo i soccorsi, l'uomo è sopravvissuto a venti che soffiavano a 120-145 km/h e a onde alte fino a 7,6 metri durante la notte trascorsa in acqua. "Quest'uomo è sopravvissuto a uno scenario da incubo perfino per il marinaio più esperto", ha affermato il tenente comandante della Guardia Costiera Dana Grady.

Molto meglio è andata a Joseph Malinowski, diventato per tutti il "Tenente Dan" perché non ha voluto lasciare la sua barca ormeggiata in porto a Tampa sostenendo che fosse il posto più sicuro in caso di alluvione. Si è salvato grazie al fatto che l'uragano ha risparmiato alla città un colpo diretto toccando terra in una zona meno densamente popolata. L'uomo ha continuato a rifiutare l’evacuazione prima che l'uragano Milton toccasse terra e ha affrontato la tempesta chiuso nella cabina dell’imbarcazione uscendone dopo il passaggio della tempesta.