Biden dice che l'uragano Milton ha causato danni per 50 miliardi di dollari L'uragano Milton ha causato danni per circa 50 miliardi di dollari, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden.

A cura di Enrico Tata

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha informato che, secondo gli esperti, l'uragano Milton ha causato danni per circa 50 miliardi di dollari. Le cifre sono importanti perché una delle priorità dell'amministrazione americana è la necessità di garantire più soldi alla Small Business Administration e alla Federal Emergency Management Agency. Per farlo, è necessaria una collaborazione con i repubblicani alla Camera in settimane delicate, contrassegnate dalla campagna per le presidenziali e dalla sfida tra Kamala Harris e Donald Trump.

"Questa è la terza grande tempesta che colpisce la Florida in tre mesi. E gli esperti stimano che l'uragano Milton abbia causato danni per circa 50 miliardi di dollari. Voglio dire a tutti coloro che si trovano nelle aree colpite che sappiano che faremo tutto il possibile per aiutarli a tornare a casa", ha detto Biden.

Quanto alle vittime, stando a quanto riporta il quotidiano locale Tampa Bay Times, ad oggi sono 18 le persone morte a causa della furia della tempesta in tutto lo Stato della Florida. Domani è prevista una visita del presidente Biden nelle aree più colpite.

I danni causati dagli altri uragani: da Katrina a Helene

L'uragano più devastante del ventunesimo secolo è Katrina, un uragano di categoria 5 che si è abbattuto nell'estate 2005 sulle coste del Golfo del Messico. Ha causato circa 1.400 vittime e ha determinato l'inondazione della città di New Orleans. Alcune fonti parlano di danni complessivi per 100 miliardi di dollari, altre di 125 e altre ancora di addirittura 200 miliardi.

A fine settembre 2024 si è abbattuto sulla costa Sud Est degli Stati Uniti l'uragano Helene, che al momento del suo arrivo in Florida è stato classificato di categoria 4. Ha causato circa duecento vittime, oltre la metà nel North Carolina e ha determinato danni quantificabili in 50 miliardi di dollari.

La sera del 9 ottobre, quando l'uragano Milton ha toccato terra in Florida, è stato classificato come uragano di categoria 3. Secondo gli esperti, Milton si è spostato di circa 70 miglia a Sud rispetto al punto inizialmente previsto per l'arrivo sulle coste, evitando così i catastrofici danni che le autorità temevano.

Le vittime dell'uragano Milton in Florida

Ad oggi, 12 ottobre, il bilancio delle vittime accertate dell'uragano Milton è salito a 18 in tutto lo Stato della Florida, 6 nella contea di Santa Lucia, 3 a Volusia, 3 a Pinellas, 2 a Hillsborough, 1 a Citrus County, 2 a Polk County, 1 a Sarasota County, 1 a Orange County.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Tampa Bay News, per esempio una donna anziana è rimasta schiacciata da un albero che si è schiantato sulla sua camera da letto, un 89enne si è sentito male in casa senza ricevere medica e un uomo di Orange County è rimasto folgorato mentre puliva i detriti lasciati dalla tempesta.