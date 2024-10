video suggerito

La notte dentro l’uragano, il racconto di Giacomo: “Niente corrente, solo candele con la casa che tremava” Giacomo Sanvitale vive a Tampa, in Florida. Negli ultimi giorni ha raccontato sui social tutte le fasi del passaggio di Milton, l’uragano che ha devastato le zone in cui vive. Sanvitale ha un profilo Instagram seguito da oltre 120.000 follower. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Giacomo Sanvitale Creator

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uragano Milton ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’ultimo video Giacomo Sanvitale mostra gli effetti dell’uragano Milton nella zona di Tampa, in Florida. La sua casa ha retto, attorno i prati e gli alberi sono ancora fradici dalle piogge. A pochi chilometri dove lui vive però altre case sono state completamente travolte. In una clip di pochi secondi si vede un intero quartiere raso al suolo: “Questo è l’effetto dei tornado generati dall’uragano”.

Giacomo è stata una delle voci che hanno raccontato l’impatto dell’uragano Milton sulle coste della Florida dal suo profilo Instagram. Giacomo vive in Florida da un anno ma si è spostato a Tampa solo da due mesi. Vive negli Stati Uniti da cinque anni ma è originario di Saronno, provincia di Milano. Si era trasferito per giocare a calcio: ora studia Data Science e gioca in un club semi-professionistico.

Su Instagram hai raccontato tutte le fasi del passaggio dell’uragano. Ci sono stati momenti dove hai avuto paura?

Sì, parecchi. Io e la mia ragazza siamo in questa casa da poco e non potevamo mettere niente davanti alle finestre per proteggerle: sono le regole del condomino. Il vento forte è iniziato alle nove di sera. Abbiamo guardato la televisione per distrarci ma a mezzanotte si è staccata la corrente. Abbiamo acceso qualche candela e la casa ha iniziato a tremare.

Alla fine la tua non è stata tra le zone più colpite.

No, certo. Il problema questa volta non è stato tanto l’uragano ma il passaggio dei tornando che hanno distrutto le case. A pochi chilometri da me ci sono interi quartieri distrutti, parliamo anche di case da milioni di dollari. Credo che ci siano stati in tutto circa 18 tornado.

È il primo uragano che affronti da quando vivi in Florida?

No, avevamo già visto passare l’uragano Helene. Certo qui però la situazione era diversa. Di solito ci sono avvisi automatici, applicazioni o comunque altri metodi che informano se c’è un uragano. Questa volta per Milton tutto il college dove studio è stato evacuato. Parliamo di migliaia di persone.

Con il cambiamento climatico la Florida sarà sempre più esposta agli uragani. Resterai a vivere in questo Stato?

Non lo so. Siamo qui da poco, come Stato mi piace ma non so se è il mio preferito tra quelli che ho visto. Non so bene come sarà il mio futuro negli Stati Uniti. Posso dirti però una cosa, quando ci preparavamo all’uragano ho pensato a cosa sarebbe successo se avessimo un figlio. Credo che sarebbe stato molto difficile spiegare tutto questo a un bambino.