USA, arriva l’uragano Helene. L’inquietante allarme: “Chi non va via scriva il suo nome sulle braccia” L’occhio dell’uragano è 540 chilometri da Tampa, Florida. Helene ha comunque perso potenza ed è stato declassato dalla categoria 4 alla 2: ma nel suo percorso ha fatto 3 morti e lasciato un milione di case senza luce. L’appello delle autorità “Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle gambe o sulle braccia per facilitare l’identificazione dei cadaveri”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Dopo essere stato classificato come uragano di categoria 4, quindi ‘estremamente pericoloso', l'uragano Helene ha toccato terra in Florida e ha perso potenza, declassandosi a categoria 2. Lo fa sapere il Centro Nazionale Uragani, con le autorità che hanno confermato tre morti, oltre un milione di case senza luce e fatto un agghiacciante appello: "Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle gambe o sulle braccia per l'identificazione. Faciliterà l'identificazione dei cadaveri", è l'esortazione della polizia di Tampa.

Sulla base dei dati radar Doppler dell'Nws (il Servizio meteorologico nazionale, ndr), l'occhio di Helene ha toccato terra come uragano di categoria 4 nella regione del Big Bend della Florida alle 23:10 locali (le 5:10 in Italia), appena a est della foce del fiume Aucilla", si legge in un precedente comunicato.

Con venti fino a 250 km orari, Helene è considerato uno dei più potenti uragani dell'ultimo secolo nel Golfo del Messico. Il livello del mare potrebbe salire fino a sei metri in alcuni punti della costa. I governatori di Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sud e del Nord e Virginia hanno tutti dichiarato lo stato di emergenza.

In questo momento l'occhio di Helene si trova a circa 540 chilometri da Tampa, in Florida, secondo l'US National Hurricane Center. Si sta muovendo verso nord-nordest a 39 km/h. Il National Weather Service di Tallahassee ha lanciato un appello su X agli abitanti: “Rifugiatevi nella stanza più interna”.

Si tratta di uno "scenario a cui è impossibile sopravvivere" e che sarà accompagnato da ondate "distruttive" che potrebbero "distruggere case e spostare auto", ha avvertito Mike Brennan, direttore dell'Nhc.

Il presidente USA Joe Biden ha già lanciato un allarme urgente ai residenti colpiti, esortandole a seguire le indicazioni dei funzionari. "Ci aspettiamo una tempesta catastrofica, venti e inondazioni in tutto il sud-est, a partire dalla Florida proprio adesso", ha detto il numero uno della Casa Bianca.