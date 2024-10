Serie di tornado spazzano la Florida prima dell’arrivo dell’uragano Milton: “Sta crescendo ancora” Secondo l’agenzia meteorologica statunitense, in zona si sono formate delle supercelle di tornado causate dall’uragano Milton che stanno iniziando a spazzare tutta la penisola della Florida meridionale prima ancora che la tempesta tocchi terra con i suoi venti imponenti. “L’uragano Milton cresce in dimensioni mentre si avvicina alla costa” avvertono dal NOAA. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Una serie di tornado in sequenza hanno colpito la Florida nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre, ora locale, prima ancora che l'uragano Milton tocchi terra con tutta la sua potenza. Un tornado ha devastato la cittadina di Matlacha, sulla costa ovest, dove le persone erano già evacuate in vista dell'uragano Milton. Lo stesso tornado ha traversato poi Fort Myers ma fenomeni analoghi, più o meno potenti, sono stati segnalati in varie zone del sud e del centro della Florida.

Sono i primi effetti delle fasce esterne dell'uragano Milton che ancora non ha toccato terra e lo farà solo nelle prossime ore con un effetto devastante come ha confermato anche il presidente Usa Joe Biden. Secondo il NOAA, l'agenzia meteorologica statunitense, in zona infatti si sono formate delle supercelle di tornado causate dall'uragano Milton che stanno iniziando a spazzare tutta la penisola della Florida meridionale.

"L'uragano Milton cresce in dimensioni mentre si avvicina alla costa occidentale della Florida con tempeste che mettono in pericolo di vita la popolazione a causa di venti fortissimi e piogge torrenziali previste anche in tutte le porzioni della florida centrale e del sud ovest" avvertono dall'agenzia meteorologica americana.

Mancano ancora circa oltre dieci ore all'arrivo dell'Uragano ma in tuta la costa ovest la tempesta si sta intensificando con venti forti e pioggia più insistente. Un avviso di emergenza ha raggiunto i telefoni di chi è in zona che recita: "URGENTE: Previsto impatto di Milton a breve. Trovate un rifugio". Secondo il National Hurricane Center, le onde di tempesta proveniente da Milton potrebbe raggiungere i 4,5 metri lungo la costa, altezza sufficiente per inondare alcune case fino al tetto. Secondo i meteorologi, gran parte della costa occidentale della Florida, così come quella nord-orientale, saranno interessate da un'ondata di tempesta di qualche tipo. Le zone più colpite saranno quelle attorno a Tampa.

Secondo l'ultimo bollettino completo, "I venti massimi sono vicini a 155 km/h con raffiche di vento più forti. Milton è un uragano di categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson Hurricane Wind. Milton dovrebbe rimanere un uragano estremamente pericoloso anche quando raggiungerà la costa centro-occidentale della Florida stasera. I venti di forza uragano si estendono verso l'esterno fino a 30 miglia dal centro e i venti di forza tropicale si estendono fino a 125 miglia".